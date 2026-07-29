Стипендии в Украине взлетят вдвое: кто получит 20 тысяч гривен и какие условия

Кто может получить стипендию 20 тысяч гривен

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В Украине с 1 сентября 2026 существенно возрастут государственные стипендии для студентов. А выплаты от президента Украины подскочат в два раза — до 20 тысяч гривен. Как получить стипендию президента Украины и кто имеет на нее право, расскажем дальше.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Стипендия 20 тысяч гривен для студентов: кто может ее получить

Кроме президентской стипендии, также вырастут и академические — до 5,8 тысяч гривен. Минимальная стипендия для украинских студентов составит 4 тысяч гривен. Существенное повышение ожидает и учеников колледжей — их стипендии также увеличатся вдвое.

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В общей сложности в государственном бюджете на эту программу уже заложили 1,2 миллиарда гривен.

В подкомитете по вопросам государственной молодежной политики Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта разъяснили, что премиальные 20 тысяч гривен будут выплачивать первокурсникам, которые написали каждый предмет НМТ минимум на 185 баллов.

По предварительным расчетам, под эту категорию уже подпадают около 1% нынешних абитуриентов — это ориентировочно 3 тысячи поступающих.

Отдельные льготы предусмотрели для молодежи с прифронтовых и временно оккупированных территорий. Такие абитуриенты смогут поступать в заведения высшего образования без написания НМТ. С ними будут проводить собеседования. Специальные образовательные центры при университетах будут работать для них с 1 июля по 30 августа.

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Кроме того, при поддержке ООН и ЮНИСЕФ абитуриенты из временно оккупированных территорий и прифронтовых общин имеют возможность получить гранты на обучение и единовременную денежную помощь — 50 тысяч гривен.

Государственная программа грантов продолжает работать. Рассчитывать на скидку на обучение или полную оплату смогут две категории будущих студентов:

от 17 тысяч гривен в год — за результаты от 150 баллов (для отдельных специальностей — от 140 баллов);

от 25 тысяч гривен в год — за результаты от 170 баллов.

В Украине будут введены стипендии для военных

Напомним, Кабинет Министров Украины ввел 30 новых академических стипендий в честь павших защитников и защитниц Украины. Эти выплаты заменят устаревшие советские стипендии, в том числе 28 — имени героев Великой Отечественной войны и 2 — имени П. С. Нахимова, которые отменили во исполнение закона о декоммунизации.

Новые выплаты будут назначаться курсантам, слушателям и адъюнктам военных вузов в системе Минобороны как дополнение к основному денежному обеспечению. Размер стипендии будет составлять 4 000 гривен в месяц для курсантов бакалавриата и магистратуры и 10 000 гривен — для слушателей и адъюнктов.

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Это решение должно привлечь соискателей образования к успехам в обучении. Стипендии будут назначаться по результатам учебного года, а порядок отбора кандидатов будет определяться Министерством обороны Украины.

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