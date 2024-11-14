Стоимость аренды жилья в Украине: где больше всего выросли цены

За год аренда однокомнатных квартир в Украине увеличилась в среднем на 8,2%.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Наибольшее повышение стоимости зафиксировано в Хмельницкой области – на 21,2%, Черкасской – на 18,3%, и Черновицкой – на 15,4%.

В общем, если в декабре 2023 года аренда однокомнатной квартиры в Украине стоила в среднем 6605 грн, то в октябре 2024 года цена поднялась до 7149 грн.

Самые высокие цены остаются в Закарпатской области (11731 грн) и Львовской области (11589 грн), а самые низкие — в Херсонской области (2922 грн) и Сумской (3598 грн).

В Карпатах аренда жилья в домах остается самым дорогим вариантом отдыха.

Напомним, в последние годы украинцы стали активнее покупать жилую недвижимость в Испании. По данным компании по продаже недвижимости, на украинских покупателей приходится 1,75% от общего объема продаж испанской недвижимости нерезидентам. Только за первое полугодие 2022 года количество сделок по покупке недвижимости украинцами выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 133% за 2023 год по сравнению с 2022 годом.

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