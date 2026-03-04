Стоимость бензина бьет рекорды: эксперт спрогнозировал, до какой отметки могут вырасти цены

АЗС. / © Pixabay

В Украине на АЗС цены на бензин и дизель могут взлететь до 100–150 грн за литр. Впрочем, через несколько месяцев после полноценного восстановления судоходства по Ормузскому проливу откатиться до 80 грн.

Об этом заявил топливный эксперт, основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин в комментарии «УНИАН».

«Может долететь и до 100-150 грн, если Ормузский пролив не откроют. Но, я думаю, что США и ЕС в таком случае будут продавать нефть из стратегических резервов и цена остановится на 100 грн», — высказался он.

Эксперт подчеркнул, что нынешний рост цен на топливо рекордный, а темпы роста — максимальные. По его словам, даже при топливном кризисе «такого роста цен не было».

Левшкин отметил, что оптовые цены на бензин и дизель уже достигают 68-70 грн за литр. Более того, часть оптовых продавцов не спешат продавать горючее, потому что считают, что повышение стоимости будет продолжаться.

«За последние сутки стоимость топлива выросла на три гривны. Какой смысл им продавать его сегодня, если они уверены, что цена поднимется», — пояснил он.

Эксперт заявляет, что сейчас у Украины нет дефицита ни бензина, ни дизеля, но стоимость горючего на АЗС растут. Он пояснил, что в формулу расчета цены входит существенно удорожавшая нефть и газойль, стоимость которого 2 марта обновила двухлетний рекорд. Причиной стремительного роста котировок газойля является перекрытие Ормузского пролива, к которому были готовы далеко не все НПЗ.

«Выпал объем бензина и дизеля, который Европа получала из Саудовской Аравии. Выпали заводы, настроенные на работу на нефти с Ближнего Востока. А для перенастройки НПЗ на другую нефть нужно 5-6 месяцев», — объясняет Леушкин.

После полноценного восстановления судоходства цены на бензин и дизель постепенно упадут до 80 грн. Впрочем, говорит эксперт, на возврат к прежним ценам рассчитывать не стоит.

Рост цен на бензин

Из-за обострения на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. В Украине за последние двое суток стоимость бензина также внезапно взлетела. Директор «Консалтинговой группы „А-95“ Сергей Куюн объяснил, что текущее повышение цен не является характерным для этого периода года и обусловлено исключительно «ближневосточным фактором».

Между тем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев по призыву топливных компаний не поднимать цены на бензин. Депутат подчеркнул, что уже обратился к руководителю Антимонопольного комитета по ситуации на топливном рынке.

