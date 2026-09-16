Стоимость электроэнергии будет меняться в течение суток: в Украине готовят новые правила для потребителей

В Украине готовятся новые правила для потребителей электроэнергии / © pixabay.com

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Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) 15 сентября одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электроэнергии, который позволит потребителям с «умными» счетчиками переходить на динамические тарифы и проще менять поставщика.

Об этом говорится на веб-портале Регулятора.

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Как поясняют в НКРЭКП, главным нововведением является возможность для владельцев интеллектуальных счетчиков заключать договоры с динамической ценой на электроэнергию. Кроме того, инициатива расширяет варианты расчетов и упрощает процедуру смены поставщика услуг.

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Стоимость электроэнергии по динамическому тарифу будет меняться в зависимости от колебаний на рынке «на сутки вперед» и на внутрисуточном рынке. Это позволит людям подстраивать использование электроприборов под часы самых низких цен и существенно экономить. В то же время выбор такого тарифа является исключительно добровольным, поэтому потребитель сам будет решать, стоит ли заключать такой договор.

«Поставщики электроэнергии, обслуживающие более 200 тысяч потребителей, должны обеспечить возможность заключения договора с динамической ценой для тех клиентов, у которых установлены интеллектуальные счетчики», — отмечают в НКРЭКП.

До подписания договора поставщик электроэнергии обязан разъяснить клиенту механизм формирования цены, а также проинформировать о возможных выгодах, потенциальных финансовых рисках и расходах. Вся информация об объемах потребления и динамике тарифов будет доступна потребителю в его личном кабинете.

Нововведения также предусматривают упрощенную и полностью бесплатную смену поставщика для населения и представителей малого бизнеса. Кроме того, украинцы смогут заключать договоры с энергокомпаниями из стран ЕС или Энергетического сообщества, прошедшими необходимую аккредитацию в Украине.

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В НКРЭКП отмечают, что эти меры призваны укрепить защиту прав потребителей и привести украинский энергорынок в соответствие с европейскими нормами. Проект постановления будет опубликован на сайте НКРЭКП для сбора замечаний и предложений.

Стоимость электроэнергии в Украине — последние новости

Ранее ТСН.ua сообщал, что с 1 сентября тарифы на коммунальные услуги для бытовых потребителей останутся на прежнем уровне, поскольку правительство не принимало решений об их повышении. Цены на электричество, газ и воду осенью не изменятся.

Отметим, что в 2026 году тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн/кВт·ч, поэтому расходы на коммунальные услуги для многих украинцев стали ощутимым ударом по кошельку. Пользователь Threads Борис Ращук рассказал, какая настройка бойлера помогла ему сократить суммы в ежемесячных счетах за электричество вдвое.

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