Стоимость фруктов: как изменились цены на апельсины, мандарины и бананы

В украинских рынках и магазинах изменилась стоимость апельсинов, мандаринов и бананов. Цены на импортные фрукты остаются на высоком уровне.

Об этом сообщает hvylya.net .

Средние цены на премиум- апельсины в декабре по сравнению с ноябрем снизились от 75,79 грн/кг до 69,95 грн/кг. Стоимость турецких апельсинов не изменилась – 69,90 грн/кг. Обычные – подешевели: от 70,98 грн/кг до 64,90 грн.

Цены на простые мандарины снизились — от 70,73 грн/кг до 63,17 грн/кг. Турецкие фрукты подорожали – от 46,30 грн/кг до 49,40 грн/кг. Клементин сбросили в цене с 99,52 грн/кг до 84,90 грн/кг.

В то же время бананы на рынках наоборот подорожали. Средняя цена фруктов в ноябре составила 58,21 грн/кг, а в декабре – 59,90 грн/кг.

Напомним, в Украине потребительские цены в ноябре выросли на 26,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. В ноябре подорожали яйца – на 10,6%, молоко и молочные продукты – на 2,9-2,4%, рыба и продукты из рыбы – на 2%.

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