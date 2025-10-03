- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 2 мин
Стоимость газа в Украине и ЕС — кто платит больше
Украинцы платят одну из самых низких цен на газ в Европе: на октябрь 2025 года тариф составляет 7,96 грн за кубометр.
В Европе больше всего за природный газ платят жители Швеции — 1,89 евро за кубометр. Самый низкий тариф в Украине — 7,96 гривен или 0,17 евро за кубометр. Недавно «Нафтогаз» продлил действие этого фиксированного тарифа для населения до 30 апреля 2026 года.
По данным Eurostat, в большинстве стран ЕС стоимость газа значительно выше, чем в Украине, пишет Новини Live.
Больше всего платят жители Северной и Западной Европы: в Швеции — 1,89 евро за куб, в Нидерландах — 1,67 евро, в Италии — 1,59 евро, в Лихтенштейне — 1,54 евро.
В Центральной и Южной Европе цены ниже — около 0,9–1,05 евро.
Самые низкие тарифы на голубое топливо — в Восточной Европе. В Венгрии кубометр стоит всего 0,3 евро, в Румынии и Сербии — около 0,5 евро, в Польше и Литве — 0,6 евро.
Европейские домохозяйства платят больше, чем когда-либо за электроэнергию и природный газ, даже несмотря на то, что правительства тратят миллиарды долларов на защиту потребителей от энергетического кризиса.
Россия сократила поставки газа в Европу после того, как Запад поддержал Украину и ввел санкции против Москвы, в результате страны вынуждены были искать альтернативные источники поставки.
В настоящее время Европейская комиссия предложила чрезвычайные меры ЕС, в частности, сборы за непредвиденную прибыль с энергетических компаний и сокращение потребления электроэнергии.
Между тем, правительство на время войны в Украине установило фиксированный тариф за природный газ для населения — 7,96 грн за кубометр.