Стоимость газа в Украине и ЕС — кто платит больше

Тарифы на газ в Украине ниже, чем в Европе / © Pixabay

В Европе больше всего за природный газ платят жители Швеции — 1,89 евро за кубометр. Самый низкий тариф в Украине — 7,96 гривен или 0,17 евро за кубометр. Недавно «Нафтогаз» продлил действие этого фиксированного тарифа для населения до 30 апреля 2026 года.

По данным Eurostat, в большинстве стран ЕС стоимость газа значительно выше, чем в Украине, пишет Новини Live.

Больше всего платят жители Северной и Западной Европы: в Швеции — 1,89 евро за куб, в Нидерландах — 1,67 евро, в Италии — 1,59 евро, в Лихтенштейне — 1,54 евро.

В Центральной и Южной Европе цены ниже — около 0,9–1,05 евро.

Самые низкие тарифы на голубое топливо — в Восточной Европе. В Венгрии кубометр стоит всего 0,3 евро, в Румынии и Сербии — около 0,5 евро, в Польше и Литве — 0,6 евро.

Европейские домохозяйства платят больше, чем когда-либо за электроэнергию и природный газ, даже несмотря на то, что правительства тратят миллиарды долларов на защиту потребителей от энергетического кризиса.

Россия сократила поставки газа в Европу после того, как Запад поддержал Украину и ввел санкции против Москвы, в результате страны вынуждены были искать альтернативные источники поставки.

В настоящее время Европейская комиссия предложила чрезвычайные меры ЕС, в частности, сборы за непредвиденную прибыль с энергетических компаний и сокращение потребления электроэнергии.

Между тем, правительство на время войны в Украине установило фиксированный тариф за природный газ для населения — 7,96 грн за кубометр.