Стоимость нефти упала: снизят ли цены на горючее сети АЗС

Цена на горючее в Украине упадет?

Цена нефти резко упала после заявления Дональда Трампа о переговорах с Ираном.

Значит ли это, что цена на горючее также снизится, объяснил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн в комментарии «РБК-Украина».

Куюн подчеркнул, что реальный показатель, от которого зависит цена на нефть, — это показатели лондонской биржи, а не слова политиков.

«Трамп может все что угодно там говорить. Рынок, глядя на биржу в Лондоне. Вот что там будет, соответственно, тогда это реальный факт. А то, что там он говорит, мы цену этим словам уже знаем. Это все фон», — говорит эксперт.

Куюн объясняет, что если цена на нефть упадет в день, а затем снова вырастет на 20 долларов — снижения на заправках не будет. Требуется системный и длительный процесс дешевения нефти.

Несмотря на скептические прогнозы других экспертов, Куюн считает, что, если мировые цены на нефть пойдут вниз, украинские сети АЗС также снизят цену. Одной из причин является малая покупательная способность украинцев, которым просто не за что покупать такое дорогое топливо.

«Если цена будет резко рушиться, это будет быстрее. Если она будет медленно падать, это будет медленнее на стелах. Но это будет однозначно. Бизнес не хочет торговать дорого, потому что никто не покупает. Сети уже отчитываются об обвале продаж», — подытожил эксперт.

