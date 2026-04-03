Стоимость топлива снова выросла: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 3 апреля
Наибольшее подорожание коснулось автогаза в отдельных сетях АЗС.
Стоимость литра топлива в Киеве 3 апреля демонстрирует движение вверх, в частности из-за подорожания автогаза почти на 1 грн. Стали известны обновленные цены в сетях автозаправок WOG, UPG и ОККО.
Об этом сообщило издание «Новини.Live».
В целом, существенного роста стоимости топлива не зафиксировано. На АЗС UPG цены остались на прежнем уровне, на WOG произошло символическое повышение — примерно на 0,01 грн/л для бензина и дизеля. Самое большое подорожание наблюдалось на ОККО, где автогаз прибавил почти гривну на литре.
Цены на топливо 3 апреля в Киеве
WOG
ДТ Евро5 — 89,90 грн/л
Mustang+ ДТ — 92,90 грн/л
А-95 Евро5 — 75,00 грн/л
Mustang 95 — 78,00 грн/л
Mustang 100 — 85,00 грн/л
Газ — 48,99 грн/л
УПГ
UPG 100 — 80,90 грн/л
UPG 95 — 74,90 грн/л
А-95 — 71,90 грн/л
ДТ Евро — 87,90 грн/л
ОККО
Pulls 100 — 85,00 грн/л
Pulls 95 — 78,00 грн/л
А-95 — 75,00 грн/л
Pulls ДТ — 92,90 грн/л
ДТ — 89,90 грн/л
Газ — 49,99 грн/л
Цены на топливо в Украине в апреле — прогноз экспертов
Заметим, что в апреле украинцам не стоит ждать удешевления топлива, поскольку эксперты прогнозируют дальнейший рост цен из-за влияния мировых рынков нефти. Хотя мартовский ажиотаж утих и резких ежедневных скачков не предвидится, стоимость бензина и дизеля в течение месяца может вырасти в пределах 5 грн/л, а автогаза — на 2,5-3 грн/л. Ситуация может измениться только в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и соответствующего снижения мировых цен на нефть.