Стоимость топлива снова выросла: сколько стоят бензин, дизель и автогаз 3 апреля

Цены на топливо в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Стоимость литра топлива в Киеве 3 апреля демонстрирует движение вверх, в частности из-за подорожания автогаза почти на 1 грн. Стали известны обновленные цены в сетях автозаправок WOG, UPG и ОККО.

Об этом сообщило издание «Новини.Live».

В целом, существенного роста стоимости топлива не зафиксировано. На АЗС UPG цены остались на прежнем уровне, на WOG произошло символическое повышение — примерно на 0,01 грн/л для бензина и дизеля. Самое большое подорожание наблюдалось на ОККО, где автогаз прибавил почти гривну на литре.

Реклама

Цены на топливо 3 апреля в Киеве

WOG

ДТ Евро5 — 89,90 грн/л

Mustang+ ДТ — 92,90 грн/л

А-95 Евро5 — 75,00 грн/л

Mustang 95 — 78,00 грн/л

Mustang 100 — 85,00 грн/л

Газ — 48,99 грн/л

УПГ

UPG 100 — 80,90 грн/л

UPG 95 — 74,90 грн/л

А-95 — 71,90 грн/л

ДТ Евро — 87,90 грн/л

ОККО

Pulls 100 — 85,00 грн/л

Pulls 95 — 78,00 грн/л

А-95 — 75,00 грн/л

Pulls ДТ — 92,90 грн/л

ДТ — 89,90 грн/л

Газ — 49,99 грн/л

Цены на топливо в Украине в апреле — прогноз экспертов

Заметим, что в апреле украинцам не стоит ждать удешевления топлива, поскольку эксперты прогнозируют дальнейший рост цен из-за влияния мировых рынков нефти. Хотя мартовский ажиотаж утих и резких ежедневных скачков не предвидится, стоимость бензина и дизеля в течение месяца может вырасти в пределах 5 грн/л, а автогаза — на 2,5-3 грн/л. Ситуация может измениться только в случае деэскалации конфликта на Ближнем Востоке и соответствующего снижения мировых цен на нефть.