Стоимость яиц в Украине изменится: что будет с ценами в ближайшее время

Цены на яйца в Украине могут снизиться после Пасхи, когда спрос упадет.

Цены на яйца в Украине должны значительно снизиться через 1,5-2 месяца. По прогнозам среднегодовая цена одного яйца составит 4,5-5 грн.

Об этом рассказал директор Государственной опытной станции птицеводства Национальной академии аграрных наук Олег Катеринич в эфире КИЕВ24.

Сейчас наблюдается повышение стоимости яиц из-за сезонного удорожания весной. Однако после празднования Пасхи 20 апреля спрос снизится, и цены, вероятно, также пойдут вниз.

По состоянию на 22 марта средняя цена десятка яиц марки "Ясенсвит" первой категории в украинских супермаркетах составляет 72,86 грн, что на 5,58 грн больше, чем в начале февраля.

Напомним, в Украине резко поменялась цена на популярный овощ.

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