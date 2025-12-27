Стоит ли ожидать краха экономики РФ: Буданов дал реалистичный прогноз

Проблемы уже существенны: Буданов о влиянии санкций и расходов на позицию Москвы

Экономические трудности России не повлияют на ситуацию на поле боя, но могут повлиять на позицию Кремля по завершению войны.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью «Суспільному».

Буданов рассказал, что в бюджете на 2026 год Россия заложила на войну 46% всех расходов.

«Любая страна не может развиваться, нормально куда-то двигаться, когда она 46% на войну тратит. Это невозможно», — считает руководитель ГУР.

По его мнению, экономические трудности России не повлияют на само поле боя, но на позицию россиян по завершению войны — «стопроцентно».

В то же время Буданов откровенно признал, что, при нынешних темпах, до экономического краха РФ еще очень долго.

«Если война будет продолжаться так, как идет, а Россия будет двигаться вниз теми темпами, что сейчас, — очень долго. Но готова ли Россия так долго ждать? Это еще один вопрос. Проблемы уже идут, и они существенные», — подытожил руководитель ГУР.

Ранее в The Washington Post выяснили, что нужно для того, чтобы путинская экономика войны потерпела крах.