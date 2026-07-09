Стоит ли сейчас покупать товары в рассрочку: украинцам дали важный совет

Стоит ли сейчас покупать товары в рассрочку / © Unsplash

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В Украине стремительно набирает популярность расчет за крупные покупки по частям. Специалисты отмечают, что эта тенденция будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2026 года. Главные причины — инфляционные ожидания, нестабильность валютного курса и стремление граждан заблаговременно «зафиксировать» стоимость необходимых вещей. Но выгодно ли сейчас в Украине брать товары в рассрочку?

Об этом рассказал директор департамента цифрового бизнеса, член правления Глобус Банка Владимир Солодкий для OBOZ.UA.

Стоит ли сейчас покупать товары в рассрочку

Эксперт призывает не откладывать важные покупки, но в то же время советует взвешенно подходить к финансовой нагрузке. Сейчас возможность оплаты по частям превратилась из инструмента вынужденного приобретения дорогостоящих вещей в полноценный элемент планирования собственного бюджета.

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За последний год объемы оформленных рассрочек увеличились на 5–7%, а средний чек при закупках иногда преодолевает отметку в 100 тыс. грн.

Среди товаров, которые чаще всего берут в рассрочку, оказываются следующие:

электроника и гаджеты — 35%;

бытовая техника — 25%;

товары для дома — 12%;

сезонное оборудование, в том числе кондиционеры и зарядные станции — 10%;

мебель — 8%;

товары для красоты и здоровья — 5%.

Кроме товаров, возможность рассрочки платежей охватывает и сферу услуг. В частности, потребители все чаще разбивают платежи за ремонт, сантехнические работы, укладку плитки или благоустройство участков.

На спрос на такую услугу будут до конца 2026 года влиять ход событий на фронте и стабильность энергосистемы. В случае обострения проблем с электричеством ожидается всплеск интереса к генераторам, портативным станциям и другому оборудованию для автономного питания.

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Чтобы кредитование не стало бременем, Владимир Солодкий советует заранее рассчитать график выплат. Регулярные взносы не должны истощать ваш бюджет и оставлять достаточный резерв на базовые нужды и форс-мажоры.

«Правильное использование оплаты по частям помогает сохранять свободные деньги на случай непредвиденных расходов. Но для этого клиент должен четко понимать, какую сумму ежемесячно он готов платить без ущерба своему бюджету», — объясняет специалист.

Также финансовые эксперты призывают воздерживаться от эмоциональных покупок и тщательно изучать детали соглашений о рассрочке. За рассрочкой, которая кажется «беспроцентной», нередко скрываются комиссии или сопутствующие платежи, которые существенно увеличивают конечную цену товара.

Несмотря на все, уровень дисциплины среди граждан в вопросе выплаты рассрочек и кредитов достаточно высок — украинцы добросовестно выполняют свои финансовые обязательства.

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«Сохранение хорошей кредитной истории сейчас является элементом базовой финансовой безопасности. Клиенты это хорошо понимают, поэтому относятся к рассрочке более ответственно», — отметил он.

Какие купюры в Украине подделывают чаще всего

Напомним, Национальный банк Украины обнародовал статистику по поддельным банкнотам, где абсолютным лидером оказался доллар США — его фальшивки обнаруживают в семь раз чаще гривневых, преимущественно в номинале 100 долларов.

Украинскую валюту подделывают значительно реже: среди изъятых купюр больше всего подделок приходится на 500 гривен, реже случаются 200 и 1000 гривен, а мелкие номиналы подделывают только в единичных случаях из-за нецелесообразности затрат.

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, НБУ советует проверять деньги сразу на месте, обращая внимание на водяные знаки, защитные ленты, рельеф и голограммы, а при необходимости обращаться в банк на экспертизу. Особую бдительность стоит проявлять при обмене валюты из рук или в неофициальных пунктах, где риск натолкнуться на подделку самый высокий.

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