Стоит ли скупать доллары: что будет курсом валют в Украине в июле

Курсы валют. / © УНИАН

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В Украине в течение июля валютный рынок будет оставаться стабильным без резких колебаний. Второй месяц лета вряд ли станет месяцем валютных сенсаций.

Почему не будет резких колебаний в ближайшее время, рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «УНИАН».

По его словам, валютный рынок будет работать в режиме «меняющейся стабильности». На валютный рынок в июле может давить, прежде всего, спрос импортеров — прежде всего компании, закупающие горючее и энергоресурсы. Другой фактор — нефти и горючее — если цены будут резко расти, спрос на валюту может усилиться.

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В то же время, при необходимости у Нацбанка достаточно инструментов, чтобы компенсировать избыточный спрос валютными интервенциями и не допустить резких изменений курса.

Тарас Лесовой отмечает, что не стоит поддаваться панике и скупать валюту. Она может быть частью сбережения

«Особенно если у человека есть будущие расходы за границей, например, расходы на проживание, обучение или лечение. Но копить все средства в доллар только потому, что курс приблизился к 45 грн, не стоит. Такой „поступок“ эмоционален, без признаков прагматичности и взвешенности», — говорит он.

Курс доллара

Лесной прогнозирует, что курс доллара может оставаться около 45 грн., а также ситуативно двигаться выше. Впрочем, без признаков потери гривны устойчивости или контролируемости. Именно поэтому не должно быть большого ажиотажа по скупке американской валюты.

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«Скорее всего диапазон колебаний доллара в июле составит 44,5-45,5 грн/долл. Украинцам следует быть готовыми, что отметка в 45 грн может все чаще появляться на ценниках в обменниках и банках», — предупредил банкир.

Курс евро

В июле курс евро может быть более подвижным, чем доллар. Примерный коридор составит 51–53 грн/евро. По словам банкира, это объясняется тем, что на евро влияет не только ситуация в Украине, но и отношение евро к доллару на мировом рынке.

«Если соотношение пары евро/доллар удержится в пределах 1,14-1,18, то резких сюрпризов с евро также не ожидается», — подчеркнул Лесовой.

Как сообщалось, в Украине изменятся правила пополнения карт через терминалы. По новому постановлению Нацбанка теперь, чтобы внести наличные, нужно будет подтвердить свой номер телефона через одноразовый пароль в SMS или во время звонка. Без этого завершить сделку не удастся.

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