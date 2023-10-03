Стоит ли скупать валюту после отмены фиксированного курса: ответ экономиста

Национальный банк Украины впервые с начала полномасштабного вторжения отменил фиксированный курс. В ближайшее время принципиальных изменений на валютном наличном рынке не произойдет.

Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал экономист Олег Пендзин.

По словам эксперта, в "обменниках мы этого не увидим". Сам поэтому, отмечает Пендзин, скупать доллар не следует.

"Абсолютно нет нужды сейчас хватать свои гривни и бежать покупать валюту, создавая дополнительный ажиотаж. Все будет более или менее прогнозируемо. Тем более — те изменения, о которых мы сейчас говорим, касаются безналичного рынка. Наличный рынок как существовал по правилам, которые вчера или неделю назад были, так и она остается сегодня", — отмечает экономист.

Курс доллара на безналичном рынке будет подтягиваться к наличному, который сейчас около 38 грн. Поэтому и безналичный будет не 36,6, а "37 с хвостиком". Пендзин отмечает, что значительной разницы между курсами не будет.

"Недели полтора-два – и мы увидим выравнивание курса. Возможно, он поднимется до 38,5 грн. Думаю, что не в далекой перспективе у нас будет единый курс – как наличный, так и безналичный".

Как сообщалось, НБУ объявил о переходе на управляемый гибкий курс валют от 3 октября. Таким образом, НБУ отказывается от фиксированного курса гривны. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НБУ отменил фиксированный курс гривны! Что это значит?

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