Стоит ли украинцам волноваться из-за инфляции во время войны: что ответил советник президента

О том, стоит ли украинцам переживать из-за инфляции, в эфире национального телемарафона рассказал экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Я думаю, все, что касается инфляции, то такого уровня дефицит, который есть в Украине (а это примерно около 30% нашего валового внутреннего продукта) – ты не можешь его перекрывать просто за счет печати средств. И это понимают и в Национальном банке, и Национальный банк никогда бы на это не пошел... Я уверен с высокой долей вероятности, что этот механизм не будет применен в Украине... Это невозможно и плюс все же у нас остаются наши союзники и партнеры, много раз заявлявшиеся с по поводу поддержки по всем направлениям, в том числе по финансовым. Да, это нервная ситуация, но уверен, что она будет тем или иным образом решена", — отметил эксперт.

Напомним, в Офисе президента заявили о пользе "легкой" девальвации гривны : что это значит.

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