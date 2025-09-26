Стоит ли украинцам докупать стаж: конкретные расчеты, когда это выгодно

Выгодно ли пенсионеру докупить стаж

Докупить стаж для пенсии — это решение, которое может помочь украинцам получить пенсию в 60 лет, даже если не хватает нескольких лет официальной работы.

Сколько нужно стажа для выхода на пенсию по возрасту 2025 года, какая стоимость одного месяца стажа

Чтобы выйти на пенсию в 2025 году в 60 лет, нужно иметь не менее 32 лет страхового стажа. Если стажа меньше, пенсию назначат только в 63 года, то есть придется ждать дополнительно целых 3 года без выплат.

Стоимость докупки одного месяца стажа рассчитывается так — берется минимальная зарплата, в 2025 году, это 8 000 гривен. Из этой суммы отчисляется 22%. То есть, за месяц стажа нужно заплатить 1 760 гривен (8 000 × 0,22).

Выгодно ли покупать стаж для пенсии

Рассмотрим пример — человеку не хватает 3 лет и 10 месяцев (всего 46 месяцев) до нужного стажа. Чтобы приобрести этот период, нужно 1760 гривен × 46 месяцев = 80 960 гривен.

Расчет показывает, что расходы на покупку стажа окупаются менее чем через год. Если пенсия составляет 8 000 гривен в месяц, то за 10 месяцев человек получает обратно 80 000 гривен, то есть потраченные средства вернутся примерно за 10 месяцев выплат. Дальше каждая последующая пенсионная выплата — это уже чистый доход для пенсионера.

Что будет в таком случае, если не покупать стаж? Если не докупить стаж и ждать пенсии до 63 лет, придется пропустить 36 месяцев пенсионных выплат. За три года это более 288 000 гривен, которые пенсионер не получит — это почти в четыре раза больше затрат на докупку стажа.

Чтобы купить стаж, нужно заключить договор с Пенсионным фондом (через электронный кабинет или лично). Внести всю рассчитанную сумму. Следите, чтобы информация о купленном стаже появилась в вашем профиле Пенсионного фонда.

Каждая ситуация по пенсии индивидуальна: у людей разный трудовой стаж, заработки, условия жизни и потребности. Поэтому приведенные расчеты являются лишь примером, а для правильного решения нужно внимательно изучить собственные данные: сколько лет стажа не хватает, каков был размер зарплаты, как изменялись взносы и какие выплаты ожидаются. Следует обратиться в Пенсионный фонд или воспользоваться онлайн-калькулятором, чтобы определить наиболее оптимальный вариант именно для себя.

В общем, покупка стажа — это реальная возможность оформить заслуженную пенсию, не теряя годы и деньги. Для большинства людей расходы возвращаются очень быстро, и докупка стажа выгодна почти во всех типичных ситуациях, если не хватает 1–4 лет до пенсии.