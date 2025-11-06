ТСН в социальных сетях

Стоит ли вкладывать средства в золото: финансовый эксперт дал ответ

Не стоит хранить в золоте все средства, достаточно 10-15%, отмечает финансовый эксперт Алексей Козырев.

Золотые слитки

Золотые слитки / © Pixabay

Украинцам не советуют сейчас все средства вкладывать в золото.

Финансовый эксперт Алексей Козырев в эфире «КИЕВ24» рассказал, что влияет на ценность металла.

«Сейчас ситуация нестандартная, геополитическое напряжение очень велико, плюс угроза инфляции по всему миру. И люди просто и инвесторы уходят в золото как защитный актив. Это стандартная ситуация», — отмечает Козырев.

Впрочем, не стоит хранить в золоте все средства, достаточно 10-15%, отмечает он.

«Если геополитическая ситуация в мире несколько улучшится, например, между США и Китаем несколько снизилось напряжение, это отражается сразу на золоте. Если и доллар будет укрепляться, то цена золота будет несколько уменьшаться. То есть, золото — подстраховка», — объяснил эксперт.

Раньше мы писали о том, какие доллары не берут банки и обменники: на что нужно обязательно обратить внимание.

