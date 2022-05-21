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Страны Балтии уже с завтрашнего дня не будут покупать российское электричество, нефть и газ из-за "солидарности с Украиной"

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Страны Балтии уже с завтрашнего дня не будут покупать российское электричество, нефть и газ из-за "солидарности с Украиной"

Фото: pixabay.com

Европейская энергетическая биржа Nord Pool останавливает торги по российским энергоносителям.

Это означает, что с завтрашнего дня, 22 мая, страны Балтии не будут получать электроэнергию, нефть или природный газ из России.

Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис подчеркнул, что "это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной".

"Мы должны прекратить финансировать российскую военную машину", – добавил он.

Напомним, уже с сегодняшнего дня, 21 мая Финляндия прекращает покупать природный газ из России. Такому решению "Газпрома" предшествовал отказ финской стороны переходить на новую схему оплаты.

Следует отметить, что ранее российская компания "Газпром" объявила, что оплата за рубли является условием для продолжения поставок газа. В то же время финское правительство и компании в стране отказались принимать условия Кремля и уже начали готовиться к прекращению поставок газа из России.

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