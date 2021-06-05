Страны "Большой семерки" договорились о налоге для крупных корпораций — не меньше 15%

Страны G7 договорились об основе для глобальной налоговой реформы.

Министры финансов стран "Большой семерки" (G7) в субботу, 5 июня, достигли согласия относительно будущего минимального налога для крупных корпораций на уровне не меньше 15%.

"Мы (...) обязуемся применять глобальный минимальный налог в не меньше 15% для каждой страны", — говорится в заявлении, которое подготовили в завершение встречи министров финансов стран G7, передает агентство AFP.

Британский министр финансов Риши Сунак, который возглавлял двухдневные переговоры, заявил, что "Большая семерка" согласилась создать глобальную налоговую систему, которая была бы "приспособленной к мировой цифровой эре". Он отметил важность обеспечить ее справедливость, а именно — чтобы "соответствующие компании платили нужный налог в нужных местах". Этот шаг направлен на то, чтобы транснациональные корпорации — особенно технологические гиганты — не имели в будущем возможности получать большие прибыли в одних странах и платить с них низкие налоги в других странах.

Принятие этого глобального налогового изменения инициировала администрация президента США Джо Байдена. Таким образом США хотят ограничить возможность транснациональных концернов, использовать преимущества налоговых систем для увеличения своих доходов, особенно в период пандемии коронавируса, которая ослабила экономики во всем мире.

Налоговая революция

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал принятое решение "историческим", а также назвал это "налоговой революцией".

"Я очень рад, что нам удалось достичь этого прорыва в Лондоне", — сказал Шольц.

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По его словам, это хорошая новость для налоговой справедливости и "плохая новость для налоговых оазисов во всем мире". Ведь в будущем концерны больше не смогут переносить свою прибыль в страны с низким налогом, пояснил он.

В то же время министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что 15% — это "минимум. По его словам, Франция хочет "амбициозный уровень налогообложения".

А представители Ирландии выразили "значительные оговорки" по плану Байдена. Ирландская низкая 12,5-процентная ставка налога побудила немало компаний, в том числе и таких технологических гигантов как Facebook и Google, сделать Ирландию штаб-квартирой для своих европейских операций.

В "Большой семерке" надеются достичь окончательной договоренности о введении этого налога на июльской встрече министров финансов G20 в Венеции. .

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