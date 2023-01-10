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Страны "Большой семерки" планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Страны "Большой семерки" планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты

Фото: Associated Press

Ограничения планируется ввести с 5 февраля.

Страны "Большой семерки" намерены установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем нефть, и те, которые продаются со скидкой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7.

С 5 февраля страны G7 должны ввести ограничения цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну против Украины.

Как отмечает источник Reuters, ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить потолок только на сырую нефть. Ведь существует широкий ассортимент нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от того, где они производятся. Именно поэтому страны G7 рассматривают введение двух ограничений.

Напомним, Евросоюз и "Большая Семка" договорились ограничить российские доходы за счет внедрения потолков цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение начало действовать с 5 декабря.

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