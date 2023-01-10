Страны "Большой семерки" планируют установить два предела цен на российские нефтепродукты

Страны "Большой семерки" намерены установить два предела цен на российские нефтепродукты, чтобы учесть те, которые продаются по более высоким ценам, чем нефть, и те, которые продаются со скидкой.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя G7.

С 5 февраля страны G7 должны ввести ограничения цен на российские нефтепродукты, такие как дизельное топливо, керосин и мазут, чтобы еще больше уменьшить доходы Москвы от экспорта энергоносителей и ее способность финансировать войну против Украины.

Как отмечает источник Reuters, ограничить цены на российские нефтепродукты сложнее, чем установить потолок только на сырую нефть. Ведь существует широкий ассортимент нефтепродуктов, и их цена часто зависит от того, где их покупают, а не от того, где они производятся. Именно поэтому страны G7 рассматривают введение двух ограничений.

Напомним, Евросоюз и "Большая Семка" договорились ограничить российские доходы за счет внедрения потолков цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничение начало действовать с 5 декабря.

Российскую экономику начало лихорадить – санкции действуют