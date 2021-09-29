Страны ЕС активно инвестируют в украинскую экономику: какие больше всего

Страны ЕС активно инвестируют в украинскую экономику: какие больше всего

Прямые инвестиции за второй квартал 2021 составили 1 349,5 млн долларов.

Страны Евросоюза активно инвестируют в украинскую экономику: во втором квартале 2021 года в Украину поступило почти полтора млрд долларов. И почти все они — из Европы.

Такую информацию озвучили в Национальном банке Украины, отмечают в "Сніданку з 1+1".

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По данным ведомства, больше всего денег инвестировали Нидерланды (922,8 млн долларов) и Германия (242,9 млн долларов). В то же время в НБУ сообщили, что инвесторы из Швеции забрали свои деньги, в сумме более 100 млн долларов. Также изъяли средства Кипр и Россия.

Накопленные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Украины по состоянию на 31 марта 2021 составили 51,785 млрд долларов.

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украине является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 16,722 млрд долларов.

Напомним, в этом году украинцы получили очень привлекательный инструмент для инвестиций — рынок земли. Куда выгоднее вкладывать деньги в конце 2021 года и как приумножить собственные доходы — подробно рассказывает ТСН.ua.

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