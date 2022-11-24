Страны ЕС не смогли договориться о предельной цене на российскую нефть — Bloomberg

Страны не могут определиться с ценой барреля российской нефти

Переговоры между странами Евросоюза по ограничению цены на российскую нефть зашли в тупик.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сообщается, что Еврокомиссия предлагала установить предельную цену на уровне 65 долларов США за баррель, в то время как Польша и страны Балтии не согласились с таким предложением, поскольку считают ее слишком щедрым для Кремля.

В свою очередь, Греция и Мальта предлагают установить цену на уровне 70 долларов за баррель.

После Евросоюза решили собраться в четверг, если вопрос не будет решен в среду вечером. В четверг представители стран ЕС также планируют обсудить меры, направленные на сдерживание цен на природный газ.

Напомним, ранее сообщалось, что миру грозит дефицит дизтоплива, цены выросли примерно на 50%.

Недавно агентство Reuters сообщало, что страны Большой семерки и Австралия согласились установить фиксированную максимальную цену на российскую нефть вместо динамичного меняющегося коридора цен.

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