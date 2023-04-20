Страны G7 обсуждают почти полный запрет на экспорт в Россию — Bloomberg

Согласно действующим условиям экономического давления, любой экспорт в РФ разрешен, если в отношении товаров не введены санкции.

В преддверии саммита лидеров Большой семерки (G7), который состоится в мае в Японии, партнеры Украины обсуждают запрет на большинство экспорта в Россию. Таким образом США и союзники стремятся усилить экономическое давление на президента РФ Владимира Путина из-за развязанной Кремлем войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Согласно действующим условиям экономического давления, любой экспорт в РФ разрешен, если в отношении товаров не введены санкции. Лидеры некоторых стран Большой семерки считают, что этого недостаточно.

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Введенные санкции почти вдвое уменьшили экспорт из ЕС и G7 в Россию, под ограничения попали разные товары – от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным женевского Trade Data Monitor, государство-агрессор все еще получает товары из Европы, США, Канады и Японии на 66 миллиардов долларов. В тройке крупнейших европейских экспортеров – Германия, Италия и Польша.

Если лидеры G7 поддержат ограничения на экспорт в Россию на саммите, тогда придется согласовать, какие товары все же будут разрешены для продажи в РФ. Вероятно, к ним будут относиться лекарства и сельскохозяйственная продукция, включая продукты питания.

Серьезным препятствием для почти полного запрета на экспорт в РФ может стать то, что в ЕС такое решение вступит в силу только тогда, когда новые критерии будут приняты всеми странами-членами.

Это может спровоцировать острую дискуссию ввиду вероятной негативной реакции компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск мести со стороны Москвы.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия не откажется от санкций в отношении России, пока эта страна будет продолжать агрессию против Украины.

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