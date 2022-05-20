Страны G7 официально приняли решение выделить Украине почти 20 млрд долларов финансовой помощи

Финансовые лидеры Соединенных Штатов, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Великобритании – G7 – провели переговоры в Германии и решили выделить Украину 19,8 миллиарда долларов США бюджетной поддержки.

Если потребуется больше финансовой помощи, министры финансов и руководители центральных банков "Группы семи" готовы предоставить.

Об этом говорится в коммюнике министров финансов стран Группы семи по итогам встречи в немецком Петерсберге, передает Reuters.

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"Решая также гуманитарные и другие материальные потребности Украины, мы признаем, в частности, неотложные потребности Украины в краткосрочном финансировании. В 2022 году мы мобилизовали 19,8 млрд долларов США бюджетной поддержки, в том числе 9,5 миллиарда долларов США последних обязательств накануне Петерсбергской встречи, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования и продолжить обеспечение предоставления базовых услуг украинскому народу", — говорится в коммюнике.

Министры стран G7 подчеркнули, что их страны будут продолжать поддерживать Украину в течение всей этой войны в дальнейшем и готовы делать больше, если потребуется.

"Мы тесно сотрудничаем с Украиной, чтобы защитить ее макроэкономическую стабильность перед вызовами, порожденными захватнической войной России, массовым разрушением критической инфраструктуры и нарушением традиционных судоходных маршрутов для украинского экспорта", — подчеркнули министры.

Стоит отметить, что в среду, 19 мая, Сенат США утвердил предоставление Украине помощи на $40 млрд. Да, 20 млрд дол. из этих средств пойдут на вооружение, остальные – это прямая и гуманитарная помощь. Сумма рекордная, поскольку сначала Байден просил выделить 33 млрд, однако по инициативе демократов прибавили еще 7.

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