Страны G7 отказались от идеи полной конфискации российских активов: в FT озвучили причины

Белый дом выдвинул новую идею об высвобождении около 50 миллиардов долларов финансирования для Украины из-за займа.

Пока вопрос полной конфискации российских активов уже не стоит в повестке дня, союзники Украины ищут альтернативные пути получения средств из них.

Об этом пишет Financial Times.

Как отмечают в издании, противники идеи видят риск создания опасного прецедента в международном праве, который может подвергнуть угрозе международный правопорядок.

Несмотря на то, что администрация Байдена поддержала призывы к конфискации, как Канада и некоторые члены правительства Великобритании, Япония, Франция, Германия и Италия остаются очень осторожными, что завело дело в тупик.

Кроме того, такие страны, как Индонезия и Саудовская Аравия, призывают страны ЕС не конфисковать активы, опасаясь за будущее своих собственных резервов, которые хранятся на западе.

"Другие правительства, включая страны G7, опасаются быть обвиненными в любых шагах, которые будут означать нарушение международного права — именно то, в чем они обвиняют Россию", — говорится в статье.

Другие способы получить средства

Одну из альтернативных идей предложила Бельгия, хранящая около 190 миллиардов евро резервов российского центробанка в Euroclear. Страна предусматривала использование этих резервов в качестве обеспечения привлечения долга для Украины. Но в целом бельгийский план был отменен из-за опасений ответственности за любые судебные иски из Euroclear.

Кроме того, Белый дом выдвинул новую идею об освобождении около 50 миллиардов долларов финансирования для Украины из-за займа или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов.

"Но ЕС имеет другой план по этим деньгам. Согласно предложениям ЕС, которые должны быть приняты в ближайшие недели, большинство нынешних и будущих доходов от российских активов, которыми владеет Euroclear, будет использоваться в основном для совместной закупки оружия для Украины. Вся прибыль, полученная до середины февраля, будет оставлен Euroclear как буфер против судебных издержек и рисков", — говорится в материале.

В то же время, некоторые страны надеются, что недавно одобренный пакет помощи США уменьшит давление, связанное с необходимостью использовать российские активы теперь, когда Киев стоит на более стабильной финансовой основе.

Но в Белом доме отвергают это мнение, предупреждая, что решения, принятые G7 в краткосрочной перспективе, "имеют последствия для поколения".

Отметим, ущерб Украины, нанесенный российской агрессией, еще на конец 2023 года Всемирный банк оценивал в 500 миллиардов долларов. В то же время, сумма активов РФ, которые Запад заморозил после начала полномасштабного вторжения в Украину, составляет около 300 млрд долларов.

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