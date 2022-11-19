Страны G7 планируют объявить 23 ноября потолок цен на нефть из России — Bloomberg

Страны Большой семерки (G7) намерены объявить максимальную цену на российскую сырую нефть в следующую среду, 23 ноября.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

"Ожидается, что администрация Байдена приватно поделится предложенной ценой перед встречей послов Европейского Союза, запланированной на 23 ноября", — говорится в сообщении.

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Ограничения, поддерживаемые G7 и ЕС, запретят компаниям предоставлять услуги, такие как страхование, посредничество и финансовая помощь, необходимые для транспортировки российской нефти в любую точку мира, если нефть не будет продана ниже согласованной цены.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, утверждал, что России было бы выгодно продолжать продавать нефть даже в условиях разрабатываемого Западом потолка цен на нефть.

Ранее решение о потолке цен на российскую нефть раньше было отложено, ведь США опасались непредсказуемой реакции на финансовых рынках.