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Страны G7 планируют выделить Украине 30 миллиардов евро финансовой поддержки — Der Spiegel

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Страны G7 планируют выделить Украине 30 миллиардов евро финансовой поддержки — Der Spiegel

Фото: pixabay.com

Страны "Семерки" планируют широкую финансовую поддержку для Украины в размере почти 30 миллиардов евро.

Отмечается, что ведущие промышленные страны будут инициировать бюджетную поддержку на встрече министров финансов G7 на Петерсберге под Бонном на следующей неделе.

Об этом пишет немецкое издание SPIEGEL.

По словам участников переговоров, Украина количественно оценила эту финансовую потребность до конца года. Около пяти миллиардов евро ежемесячно тратится, например, на выплаты чиновникам или пенсионерам, которые Украина в результате войны не может выплатить самостоятельно. Международный валютный фонд (МВФ) считает расчеты понятными и приходит к подобным цифрам.

Помощь оказывается в форме ссуд и грантов. Сумма в 30 миллиардов евро предусмотрена до конца 2022 года. Западные страны неделями интенсивно ведут переговоры.

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