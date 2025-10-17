Страшный сон кофеманов: цены на напиток бьют рекорды

Кофе / © Pixabay

Мировые цены на кофе выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, и в августе находились на самом высоком уровне с августа 2024 года. Эксперты предупреждают, что цены могут сохраняться на высоком уровне до конца 2025 года.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков.

Среди причин, которые называют эксперты: засуха в Бразилии, сокращение урожая в Колумбии и повышение тарифов на импорт в США.

«Такая ситуация уже повлияла на стоимость напитков в кафе и розничных магазинах по всему миру», — отмечают журналисты.

Согласно данным Международной кофейной организации, средняя цена арабики в сентябре достигла $2,45 за фунт, а в некоторых регионах Латинской Америки она выросла еще выше из-за проблем с логистикой и увеличения расходов на удобрения.

По данным издания, 70–80% текущего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые сделки заключаются медленно. Бразилия является домом для почти половины мирового урожая арабики — высококачественного сорта, используемого в основном для жарки и изготовления молотых смесей.

Кофе робуста, обычно используемый для приготовления растворимого кофе, подорожал на 0,9%, достигнув $5,609 за метрическую тонну.

Ранее сообщалось, что мировые цены на какао обвалились до 20-месячного минимума. Такое падение оказывает давление на производителей шоколада по всему миру. Несмотря на резкое падение стоимости сырья, розничные цены на шоколад остаются высокими.