Страшный сон кофеманов: цены на напиток бьют рекорды
Цены на кофе достигли нового исторического максимума. Эксперты предупреждают, что удешевления не следует ожидать.
Мировые цены на кофе выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, и в августе находились на самом высоком уровне с августа 2024 года. Эксперты предупреждают, что цены могут сохраняться на высоком уровне до конца 2025 года.
Об этом сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков.
Среди причин, которые называют эксперты: засуха в Бразилии, сокращение урожая в Колумбии и повышение тарифов на импорт в США.
«Такая ситуация уже повлияла на стоимость напитков в кафе и розничных магазинах по всему миру», — отмечают журналисты.
Согласно данным Международной кофейной организации, средняя цена арабики в сентябре достигла $2,45 за фунт, а в некоторых регионах Латинской Америки она выросла еще выше из-за проблем с логистикой и увеличения расходов на удобрения.
По данным издания, 70–80% текущего урожая арабики в Бразилии уже проданы, а новые сделки заключаются медленно. Бразилия является домом для почти половины мирового урожая арабики — высококачественного сорта, используемого в основном для жарки и изготовления молотых смесей.
Кофе робуста, обычно используемый для приготовления растворимого кофе, подорожал на 0,9%, достигнув $5,609 за метрическую тонну.
Ранее сообщалось, что мировые цены на какао обвалились до 20-месячного минимума. Такое падение оказывает давление на производителей шоколада по всему миру. Несмотря на резкое падение стоимости сырья, розничные цены на шоколад остаются высокими.