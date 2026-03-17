Строить "многоэтажки" вместо огорода в частном секторе теперь не получится: правительство запретило

Правительство запретило строить «многоэтажки» вместо огорода

Кабинет министров Украины положил конец практике, когда на обычных приусадебных участках вместо садов и огородов произрастали полноценные многоэтажки, гостиницы или плотные ряды таунхаусов. Принятое 4 марта 2026 года постановление №305 внедряет строгие цифровые и юридические фильтры, которые делают невозможной маскировку крупных коммерческих объектов под видом скромного частного строительства.

Конец эпохи нелегальных многоэтажек на огородах

Главный удар новые правила наносят по недобросовестным застройщикам, которые использовали упрощенную процедуру получения строительного паспорта для строительства многовыходных таунхаусов и многоквартирных комплексов.

Теперь из перечня объектов, которые могут строиться по паспорту, полностью исключены все виды сблокированных и блокированных жилых домов. Это означает, что любая попытка возвести на участке садоводства объект с несколькими отдельными входами теперь потребует прохождения полной градостроительной процедуры, включая получение градостроительных условий, ограничений и обязательную экспертизу проекта. Правительство четко разграничило — огород предназначен для индивидуального дома, а масштабные жилые проекты должны строиться по совсем другим стандартам.

Четкие физические границы для частного дома

Для того чтобы сделать невозможным манипуляции с высотой и площадью зданий, постановление установило жесткие технические рамки для индивидуального строительства.

Право на упрощенную процедуру сохраняется только для зданий, высота которых не превышает 2 этажей. Хотя мансарда не учитывается как полноценный этаж, общая площадь такого сооружения ни в коем случае не может быть больше 500 квадратных метров. Если же владелец планирует воспользоваться максимально упрощенной схемой намерений застройки во время военного положения, порог площади становится еще меньше — всего 200 квадратных метров. Любое превышение этих показателей автоматически переводит объект в категорию сложной застройки, что исключает возможность его легализации по упрощенным схемам.

Цифровой контроль и персональная ответственность архитекторов

Важным предохранителем против хаотической застройки стала цифровизация через Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Теперь заказчик не может самостоятельно подать документы на строительство — он обязан привлечь сертифицированного архитектора или инженера. Специалист разрабатывает цифровую схему намерений, включающую планы этажей, фасады и инженерные сети, и загружает ее в систему под собственную электронную подпись. Если такой специалист попытается «помочь» застройщику обойти закон и получит за это два предписания о нарушении от контролирующих органов, система автоматически заблокирует ему доступ к профессиональной деятельности. Это создает условия, при которых архитекторам становится невыгодно рисковать своей карьерой ради сомнительных проектов.

Защита инфраструктуры и покоя громад

Введенные изменения призваны не только упорядочить архитектурный облик городов, но и защитить интересы рядовых жителей частного сектора. Построенные на месте огородов многоэтажки создают критическую нагрузку на коммунальные сети, поэтому соседи часто страдают от перебоев с электричеством, водой и канализацией.

Новые правила также накладывают вето на упрощенную застройку в исторических центрах городов и зонах охраны памятников, что позволяет сохранить культурное наследие от разрушения под видом «реконструкции садового дома». Таким образом, государство создает прозрачную систему, где обычный гражданин может спокойно строить собственный дом, не опасаясь, что через месяц за его забором вырастет незаконная пятиэтажная гостиница.