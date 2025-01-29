Строительство новых энергоблоков ХАЭС блокируется из-за лоббизма – эксперт

В Украине продолжаются споры о строительстве новых энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые могли бы компенсировать дефицит базовой генерации. Эксперт Сергей Лямец заявил, что реализация этого проекта тормозится из-за влияния лоббистских групп, заинтересованных в распределенной генерации и импорте электроэнергии.

“Сейчас строится только маневровая генерация, а вот базовая – под вопросом. Лоббисты 'зеленой' и 'распределенной' генерации не хотят делиться деньгами Энергорынка, равно как и те, кто зарабатывает на импорте электроэнергии”, –отметил эксперт.

Запорожская АЭС, до оккупации обеспечивавшая 20-22% электроэнергии Украины, до сих пор остается под контролем РФ. По словам Лямца, скорый возврат станции маловероятен, а ее мощности остаются незаменимыми для украинской энергосистемы.

Несмотря на это, лоббисты настаивают на развитии только маневровой генерации, игнорируя необходимость восстановления атомной.

Одним из ключевых проектов для восстановления базовой генерации есть достройка энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Однако, как отмечает эксперт, этот процесс целенаправленно блокируется.

"Сейчас продолжаются споры вокруг $600 млн, которые могли бы пойти на закупку двух реакторов в Болгарии, тогда как за прошлый год на импорт электроэнергии потратили $669,4 млн. Так мы можем себе позволить новые энергоблоки или нет?", — заявил Лямец.

Эксперт отмечает, что послевоенное восстановление экономики Украины приведет к резкому росту потребления электроэнергии, который можно покрыть только за счет базовой генерации.

“Сегодня энергосистема работает без резервов – это ненормальная ситуация. Нам нужны стабильные источники энергии, и достройка ХАЭС стратегически важна для энергетической безопасности страны”, – подытожил Лямец.

Напомним, что готовность энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС сейчас составляет 75% и 25% соответственно.