Студенты могут получать две стипендии: кто имеет право на выплаты

Кто имеет право на две стипендии

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Совсем скоро начнется новый учебный год, и многие студенты привыкли считать, что рассчитывать можно только на стипендию за хорошие оценки — академическую. Но действующее законодательство предусматривает для соискателей высшего образования и другую финансовую поддержку — в частности, социальную выплату, которая назначается отдельным категориям студентов.

Больше об этом рассказали на правительственном портале.

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Кто из студентов может получать две стипендии и что такое социальная стипендия

Как говорится на правительственном портале КМУ, социальную стипендию выплачивают для обеспечения надлежащих условий обучения, за исключением студентов, получающих профессию по заказу НАГС в области «Государственное управление» и по специальности «Публичное управление и администрирование».

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Получить социальную стипендию могут:

Курсанты невоенных учреждений гражданской авиации, морского и речного транспорта. Дети-сироты и лишенные родительской опеки. Пострадавшие от аварии на ЧАЭС и дети до 18 лет. Участники Революции Достоинства. Участники боевых действий и дети. ВПЛ. Дети шахтеров со стажем работы одного из родителей от 15 лет. Лица с инвалидностью I–III групп и дети с инвалидностью. Представители малоимущих семей.

Для оформления выплаты студенту должно быть до 23 лет (кроме участников боевых действий). Главными условиями является отсутствие долгов за сессию и наличие документов, подтверждающих статус.

Помощь назначают на один учебный семестр. Обычно соискатель не должен получать академическую стипендию, однако закон позволяет иметь обе выплаты одновременно детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

Кроме того, они совместно со студентами малообеспеченных семей могут претендовать на стипендии Верховной Рады Украины, на которые учебные заведения выдвигают за высокие достижения.

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Размер финансовой помощи отличается в зависимости от статуса:

несовершеннолетние дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, получают 4 794 гривны в месяц, а при высоких успехах в обучении дополнительно имеют право на академическую стипендию — еще 4 000 гривен, что в сумме дает до 8 700 грн;

совершеннолетние лица этих же категорий в возрасте до 23 лет — 4542 гривны;

другие льготники в заведениях высшего образования — 1180 гривен;

другие льготники в профессиональных вузах — 890 гривен.

Чтобы оформить помощь, нужно лично обратиться в деканат или студенческую бухгалтерию университета. К заявлению прилагаются копии паспорта, идентификационного кода, студенческого билета или справки об учебе, выписки из места регистрации, свидетельства о рождении и документа, подтверждающего льготный статус.

Кому будут давать стипендию 20 тысяч гривен

Напомним, в Украине с 1 сентября 2026 года существенно возрастут выплаты для студентов: академические стипендии увеличатся до 5,8 тысячи гривен, минимальная — до 4 тысяч гривен, а стипендия от президента Украины удвоится до 20 тысяч гривен.

На такую президентскую выплату могут рассчитывать первокурсники, которые написали каждый предмет НМТ по меньшей мере на 185 баллов, что охватывает ориентировочно 3 тысячи поступающих. В госбюджете на эту программу заложили 1,2 миллиарда гривен.

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Кроме того, для абитуриентов действует государственная программа грантов на обучение, которая обеспечивает скидку или полную оплату в зависимости от баллов НМТ: от 17 тысяч гривен в год за результаты от 150 баллов и от 25 тысяч гривен в год за результаты от 170 баллов.

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