Субсидии-2025: кто из украинцев получит льготы на отопление

При расчете будут учтены доходы домохозяйства

Пенсионный фонд Украины осуществил расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов с 1 октября. Такой расчет будет производиться автоматически для большинства граждан.

Домохозяйствам, чья субсидия в летний период равнялась 0,00 грн, размер выплат также будет пересмотрен автоматически.

Для лиц, отапливающих жилые помещения исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления и не используют природный газ или электроэнергию для отопления), законодательством предусмотрено предоставление жилищной субсидии или льготы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Таким людям также могут предоставлять субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг, таких как электричество, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз мусора или другие.

Льгота сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива предоставляется лицам, внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы, один раз в год на один отопительный сезон. Для ее назначения подаются заявление по установленному образцу и справка о наличии печного отопления в жилом помещении.

Назначение жилищной субсидии или льготы на твердое топливо производится с учетом общего дохода семьи.

Однако существует категория граждан, которым предоставляются такие льготы, несмотря на полученные доходы. Среди них — участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, члены семьи защитников Украины и погибших (умерших) ветеранов войны.

Отметим, что субсидию не предоставляют, если домохозяйство имеет задолженность за коммунальные услуги (более трех месяцев), а на момент обращения эта задолженность превышает 680 грн (40 тысяч необлагаемых минимумов).

