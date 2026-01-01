Субсидии-2026: что изменится для украинцев с 1 января

Обратиться за жилищной субсидией может любой гражданин, нуждающийся в государственной помощи / © УНИАН

Субсидия — это помощь на оплату коммунальных услуг от государства, предоставляемого украинцам с небольшими доходами. Оформить помощь можно лично, по почте или онлайн через сервисы Пенсионного фонда.

Государство предлагает два вида социальной помощи: субсидию на аренду жилья для ВПЛ и жилищную субсидию, которая помогает уязвимым категориям населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Эта программа позволяет частично компенсировать стоимость аренды тем, кто не может вернуться домой из-за боевых действий, разрушений или оккупации, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Субсидия назначается ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий или зон боевых действий (или чье жилье разрушено) и не владеют собственным жилищем в безопасных регионах.

Кроме того, заявитель должен арендовать жилье (или искать его) и тратить на аренду более 20% своих доходов, а также не получать компенсацию по программе «Прихисток» и не быть родственником арендодателя.

Чтобы оформить субсидию на аренду жилья, необходимо сначала подписать с собственником помещения официальный договор аренды (по собственному или стандартному образцу со всеми необходимыми данными) и заявление о предоставлении субсидии.

После этого следует подать документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, так и онлайн.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от трех ключевых факторов: дохода вашей семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды жилья в вашем регионе.

Жилищные субсидии-2026

Государство оказывает адресную социальную помощь в форме жилищной субсидии нуждающимся в финансовой поддержке для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

В эти расходы входят коммунальные услуги, плата за управление домом, а также покупка твердого, жидкого печного топлива или сжиженного газа при необходимости.

На сегодняшний день жилищные субсидии от государства покрывают расходы на:

установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам

управление многоквартирным домом

снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, управление бытовыми отходами

покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Субсидия на покупку твердого и жидкого печного топлива предоставляется раз в год. Она назначается только домохозяйствам, которые не используют централизованное отопление, а также природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева.

Каким будет размер субсидии в 2026 году

Этот показатель зависит от дохода семьи и стоимости коммунальных услуг. К примеру, если зимняя платежка составляет 4–5 тысяч гривен, а доход человека составляет 8–10 тысяч гривен, он может претендовать на субсидию.

Ранее сообщалось, что получающие субсидии или льготы граждане могут попасть под проверку жилищно-бытовых условий. Больше об этом читайте в новости.