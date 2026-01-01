- Дата публикации
Субсидии-2026: что изменится для украинцев с 1 января
Для предоставления субсидии необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить необходимые документы.
Субсидия — это помощь на оплату коммунальных услуг от государства, предоставляемого украинцам с небольшими доходами. Оформить помощь можно лично, по почте или онлайн через сервисы Пенсионного фонда.
Государство предлагает два вида социальной помощи: субсидию на аренду жилья для ВПЛ и жилищную субсидию, которая помогает уязвимым категориям населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
Эта программа позволяет частично компенсировать стоимость аренды тем, кто не может вернуться домой из-за боевых действий, разрушений или оккупации, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Субсидия назначается ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий или зон боевых действий (или чье жилье разрушено) и не владеют собственным жилищем в безопасных регионах.
Кроме того, заявитель должен арендовать жилье (или искать его) и тратить на аренду более 20% своих доходов, а также не получать компенсацию по программе «Прихисток» и не быть родственником арендодателя.
Чтобы оформить субсидию на аренду жилья, необходимо сначала подписать с собственником помещения официальный договор аренды (по собственному или стандартному образцу со всеми необходимыми данными) и заявление о предоставлении субсидии.
После этого следует подать документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, так и онлайн.
Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от трех ключевых факторов: дохода вашей семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды жилья в вашем регионе.
Жилищные субсидии-2026
Государство оказывает адресную социальную помощь в форме жилищной субсидии нуждающимся в финансовой поддержке для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
В эти расходы входят коммунальные услуги, плата за управление домом, а также покупка твердого, жидкого печного топлива или сжиженного газа при необходимости.
На сегодняшний день жилищные субсидии от государства покрывают расходы на:
установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета
абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам
управление многоквартирным домом
снабжение и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотвода, управление бытовыми отходами
покупка сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Субсидия на покупку твердого и жидкого печного топлива предоставляется раз в год. Она назначается только домохозяйствам, которые не используют централизованное отопление, а также природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева.
Каким будет размер субсидии в 2026 году
Этот показатель зависит от дохода семьи и стоимости коммунальных услуг. К примеру, если зимняя платежка составляет 4–5 тысяч гривен, а доход человека составляет 8–10 тысяч гривен, он может претендовать на субсидию.
