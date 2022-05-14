Субсидии, льготы, пенсии: в Украине все соцвыплаты автоматически продлили до конца войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории государства были автоматически продлены социальные выплаты населению. В частности, в течение военного положения профинансировано 100% выплат субсидий.
Более 6 млн украинцев охвачены тем или иным видом социальной помощи.
Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью УНИАН.
"Мы автоматически без обращения человека продлили на время действия военного положения финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение новых получателей", — рассказала министр.
"В течение военного положения мы профинансировали 100 процентов выплат субсидий, льгот, социальных пособий и пенсий. Даже в регионах, где из-за боевых действий или оккупации не работают органы социальной защиты", — отметила Лазебная.
Все выплаты производятся централизованно благодаря внедрению Единой информационной системы социальной сферы.
"Это позволило сейчас обеспечить выплаты более 1 миллиону человек с наиболее пострадавших территорий", — сказала министр.
Напомним, из-за массовых жалоб украинцев на платежки за комуслуги Кабмин возобновляет проверку в соответствующих компаниях.
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