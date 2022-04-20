Субсидии на неотопительный сезон 2022 года назначат автоматически: детали

Правительство приняло разработанное Минсоцполитики решение, согласно которому выплата субсидий будет назначаться автоматически в тех регионах, где органы социальной защиты не работают из-за активных боевых действий или временной оккупации.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебна отметила, что люди из населенных пунктов, где идут активные боевые действия, должны и дальше получать свои субсидии. Кроме того, по ее словам, в современных условиях все переназначения должны проходить автоматически, чтобы людям не нужно было идти в органы социальной защиты.

Об этом говорится на сайте Минсоцполитики.

"Должны продолжать получать субсидии люди из городов и сел, где идут активные боевые действия, даже в тех случаях, когда там не работают органы социальной защиты. Для того чтобы начислить им субсидии с центрального уровня, мы наработали специальный механизм расчета размеров субсидий и льгот для таких получателей", — подчеркнула Лазебна.

По ее словам, автоматически, без обращения человека, произойдет переназначение субсидий на неотапливаемый период с мая текущего года для всех лиц, получавших жилищную субсидию в отопительном периоде 2021/22 годов. Переназначение будет осуществляться на основе той информации, которая есть в органах социальной защиты.

Кроме того, правительство решило назначать субсидию тем людям, которые получили валюту от благотворительных организаций или приобрели для оплаты лечения или обучения.

Следует отметить, что размер выплат будет определяться на основе субсидии за январь 2022 года с учетом информации за 2021 год о соотношении среднего размера субсидий в январе и апреле, а также в январе и сентябре.

Правительство также приняло решение о том, чтобы людям с мест активных боевых действий назначать субсидию с начала сезона, независимо от того, в каком месяце сезона они обратились за назначением.

Напомним, не все пенсионеры, которым не хватает трудового стажа, могут рассчитывать на получение субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг. Кто может остаться без помощи – читайте в материале ТСН.ua.

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