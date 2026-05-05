Субсидии перечислят по-новому: что изменится и кому нужно подать новое заявление

В мае украинцам начинают рассчитывать субсидию на неотапливаемый сезон. Кроме того, будет определено право домохозяйств на получение пособия на период до 30 апреля 2027 года.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

«Домохозяйствам, которые будут иметь право на выплату, размер субсидии на следующий период 2026-2027 годов будет рассчитан автоматически», - подчеркнули в ПФУ.

Кому нужно подать заявление на субсидию

Впрочем, отдельным категориям граждан жилищную субсидию на следующий период назначат только по обращению. Заявление нужно, если:

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (в случае смены места жительства);

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива.

Как подать документы

Обратиться за назначением жилищной субсидии можно:

лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

по почте, в адрес территориального органа Фонда;

онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидий можно подавать через центры предоставления административных услуг, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал Действие.

Напомним, с 1 мая в Украине стартовал перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября. Автоматический перерасчет состоится для домохозяйств, у которых не изменился состав семьи, не было больших приобретений на сумму более 50 тысяч гривен, а также не произошло существенных изменений в доходах.

