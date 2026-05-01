Субсидии после завершения отопительного сезона: что изменится для украинцев с 1 мая

Отопительный сезон закончился и вместе с ним исчезли большие счета за тепло

С 1 мая в Украине стартует перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября. Для части граждан выплаты будут продлены автоматически, однако некоторым категориям получателей придется повторно подать документы.

В Пенсионном фонде объясняют, что автоматический перерасчет состоится для тех домохозяйств, у которых не изменился состав семьи, не было больших покупок на сумму более 50 тысяч гривен, а также не произошло существенных изменений в доходах.

В то же время повторно обратиться за субсидией должны арендаторы жилья, внутренне перемещенные лица, семьи с несколькими домохозяйствами по одному адресу, а также граждане, у которых изменился состав семьи или количество фактически проживающих лиц.

Подать заявление можно как лично в сервисном центре, так и онлайн через веб-портал ПФУ или приложение «Дія». В обоих случаях необходимо использовать квалифицированную электронную подпись.

Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более суровыми, и часть граждан может потерять государственную помощь на оплату коммунальных услуг.

