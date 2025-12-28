Субсидии в 2026 году: кто останется без денег

Субсидия — это государственная финансовая поддержка

Украинцы, у которых нет средств, чтобы оплачивать коммунальные услуги, могут обратиться за назначением жилищной субсидии.

Размер субсидии будет рассчитываться от месяца, когда были поданы документы. В январе за субсидией могут обратиться жильцы зарегистрированные в жилье, арендаторы с действующим договором аренды, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) или индивидуальные застройщики

Оформить субсидии в 2026 году можно:

лично — в любом сервисном центре ПФУ

онлайн — через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда

почтой — отправив документы в территориальное подразделение

Кто может остаться без выплат

Право на субсидию для оплаты коммунальных услуг имеют украинцы, чьи расходы на коммуналку составляют более 15% совокупного семейного дохода. Для каждой семьи это рассчитывают индивидуально.

Одним из наиболее распространенных оснований для отказа является наличие крупных сумм. Если члены домохозяйства имеют на банковских счетах сумму, превышающую 100 тысяч гривен, или за последний год потратили более 50 тысяч гривен на дорогие покупки или услуги, помощь не окажут. Такие семьи государство считает обеспеченными.

Также субсидию не назначат людям, владеющим несколькими квартирами, домами или автомобилями в возрасте до пяти лет. В отдельных случаях возможны исключения, например, если это имущество не приносит прибыли или оформлено на нетрудоспособных родственников.

Еще одна причина для отказа — просроченные платежи за коммуналку. Если долг накопился за три месяца, субсидию не оформят, пока задолженность не будет погашена или не подписано соглашение о ее поэтапной выплате.

Без государственной помощи могут остаться и трудоспособные люди, которые не работают официально и не платят единый социальный взнос. Если у лица нет подтвержденных доходов и он не зарегистрирован в службе занятости, считается, что он может обходиться без поддержки.

