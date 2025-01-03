Субсидии в Украине будут начисляться по-новому: что известно

Некоторые государственные выплаты больше не будут учитываться.

В Украине произошли некоторые изменения в порядке учета доходов для расчета субсидий. Отдельные государственные выплаты, в частности "Зимова єПідтримка" и "Національний кешбек",, больше не будут учитываться при определении совокупного дохода семьи.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ со ссылкой на постановление Кабмина.

Согласно обновленным правилам, выплаты по указанным программам исключены из совокупного дохода, учитываемого при назначении жилищных субсидий. Изменения также затронули государственную помощь, связанную с безналичной оплатой товаров украинского производства в рамках инициативы "Сделано в Украине".

Изменения повлияли на порядок предоставления льгот, при котором учитывается среднемесячный доход семьи.

Отмечается, что единовременные выплаты по программам "Зимова єПідтримка" и "Національний кешбек",теперь включают в совокупный доход семьи при определении права на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, каким будет прожиточный минимум 2025 года. Отмечается, что согласно закону о государственном бюджете прожиточный минимум на одного человека от 1 января составит 2920 гривен, то есть останется на уровне 2024 года.

Читайте также: