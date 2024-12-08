Субсидии в Украине: чего ждать украинцам после Нового года

Многих украинцев волнует вопрос, что будет с субсидиями после Нового года и изменятся ли правила их предоставления.

С 1 декабря в Украине субсидия назначается до конца отопительного сезона, то есть до 30 апреля, и это правило сохранится в 2025 году. Расчет производится с месяца подачи документов.

Об этом сообщил пенсионный фонд.

В январе за субсидией могут обратиться:

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лица, зарегистрированные в жилище;

арендаторы по действующему договору аренды (субсидия назначается к дате, указанной в договоре, если она приходится на период до конца отопительного сезона);

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), подтвердив проживание справкой;

индивидуальные застройщики.

Также была увеличена предельная сумма единовременных расходов, которая может препятствовать получению субсидии. Теперь эта сумма составляет 100 тысяч гривен. Если расходы были на генератор или подобное оборудование, предельная сумма составляет 150 тысяч гривен.

С 1 января 2025 года при подаче документов будут учитываться доход семьи за II и III кварталы 2024 года, а пенсионный доход — за ноябрь 2024 года. Субсидию могут отменить, если заявитель не уведомит об изменениях в имущественном или социальном положении.

Если отключения электроэнергии будут продолжаться и усиливаться в январе, сумма субсидии останется неизменной, поскольку она рассчитывается по социальным нормам потребления и уменьшение объема использованной электроэнергии не повлияет на помощь.

Напомним, правительство утвердило экспериментальный проект, по которому ВПЛ в девяти областях Украины смогут получать субсидию на аренду жилья.

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