Субсидия летом: кому обязательно нужно писать новое заявление

Субсидия / © УНИАН

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Неотапливаемый сезон для жилищной субсидии длится с 1 мая по 30 сентября. Пенсионный фонд Украины обычно самостоятельно назначает выплату на этот период, если данные о домохозяйстве не изменились.

Автоматическое переназначение не отменяет обязанности обновлять данные: это правило действовало при майском переназначении субсидии . Право на субсидию и ее размер ПФУ определяет индивидуально на основании данных о доходах, имущественном положении и составе домохозяйства.

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Кому субсидию переназначают автоматически

ПФУ самостоятельно назначает субсидию на следующий период домохозяйствам, получавшим ее раньше, если оснований для повторного обращения нет. Получателям не нужно подавать новые документы только после завершения отопительного сезона.

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Новые заявление и декларацию необходимо подать, если:

жилье арендуют люди, фактически проживающие в нем и самостоятельно платящие коммунальные услуги;

фактически проживает меньшее количество людей, чем зарегистрировано;

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

в предыдущем отопительном периоде размер субсидии составил 0 грн;

домохозяйство обращается за субсидией на приобретение сжиженного газа, твердого или жидкого печного бытового топлива.

Если ситуация не относится к этим случаям и данные не изменились, переназначение на неотапливаемый период происходит автоматически. Решение, размер выплаты или причину отказа ПФУ направляет в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Фонда.

Какие изменения следует сообщить ПФУ

Об обстоятельствах, которые могут повлиять на право или размер субсидии, следует уведомить уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня их возникновения. Речь идет о таких изменениях:

состав зарегистрированных или задекларированных в жилище членов домохозяйства;

социальный статус членов домохозяйства;

состав семьи члена домохозяйства;

перечень жилищно-коммунальных услуг или условия их предоставления;

управляющего или исполнителя коммунальных услуг, а также создание объединения совладельцев, если эти данные не передает сам исполнитель услуги.

Также ПФУ следует сообщить о приобретении транспортного средства в возрасте до пяти лет или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет - с исключениями, предусмотренными правилами назначения субсидии.

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Отдельно получатель должен сообщать об одноразовой покупке или приобретении права собственности на имущество стоимостью свыше 100 тысяч гривен, а также об определенных ПФУ платежах на такую сумму, взносы в уставный капитал, благотворительную деятельность и финансовую помощь или заем. Полный список зависит от конкретной ситуации, поэтому в случае сомнения следует сверить данные из ПФУ.

Когда нужно заявление и декларация

Заявление и декларация необходимы прежде всего тем, кто оформляет субсидию впервые, не получал ее зимой или имел нулевой размер выплаты. Документы также представляют арендаторы, домохозяйства с меньшим фактическим количеством жителей, семьи с внутренне перемещенными лицами и просящие помощь на топливо.

Если обратиться за субсидией в течение мая или июня, ее назначают с начала неотапливаемого периода. Правила и результаты рассмотрения зависят от представленных сведений и данных, которые имеет ПФУ.

Как подать заявление на субсидию онлайн

Документы можно подать в любой сервисный центр ПФУ лично или по почте. Дистанционные варианты следующие:

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вебпортал электронных услуг ПФУ – через опцию «Заявление на жилищную субсидию или льготу»;

мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

портал Действие – по запросу «Заявление на субсидию».

Обратиться также можно через ЦНАП или уполномоченное лицо исполнительного органа местного совета. На портале Действие отмечено, что подача заявления занимает ориентировочно до 30 минут, а срок предоставления услуги может составлять до 30 дней.

После переназначения субсидии проверьте личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. Там должно появиться сообщение о решении, размере выплаты или причине отказа.

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