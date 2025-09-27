ТСН в социальных сетях

Субсидия на арендованное жилье: как правильно оформить

Ключевое условие для получения субсидии — имеющийся договор об аренде жилья.

Субсидией могут воспользоваться переселенцы на абсолютно всей территории Украины

Субсидией могут воспользоваться переселенцы на абсолютно всей территории Украины / © УНИАН

Внутри перемещенные лица в Украине получили доступ к еще одной помощи от государства — субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

Оформить субсидию можно по месту регистрации или фактическому проживанию. В случае проживания семьи в арендованном помещении оформление субсидии осуществляется на основании договора аренды, внутренне перемещенные лица — на основании справки внутренне перемещенного лица.

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам). В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):

  • договор найма (аренды) жилья — в случае проживания заявителя в арендуемом жилье

  • копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключения договора

  • справка внутри перемещенного лица (предоставляется в случае назначения субсидии по фактическому месту жительства)

Документы для назначения субсидии можно подавать несколькими способами:

  • через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

  • мобильное приложение «Пенсионный фонд»

  • через портал «Дія»

  • через ЦНАП

  • через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества

  • через сервисный центр Пенсионного фонда Украины

Ранее мы сообщали, кому из украинцев могут отказать в помощи при оформлении жилищной субсидии.

