Субсидия на арендованное жилье: как правильно оформить

Субсидией могут воспользоваться переселенцы на абсолютно всей территории Украины / © УНИАН

Реклама

Внутри перемещенные лица в Украине получили доступ к еще одной помощи от государства — субсидии на аренду жилья для ВПЛ.

Оформить субсидию можно по месту регистрации или фактическому проживанию. В случае проживания семьи в арендованном помещении оформление субсидии осуществляется на основании договора аренды, внутренне перемещенные лица — на основании справки внутренне перемещенного лица.

Для назначения жилищной субсидии предоставляются заявление и декларация (по установленным формам). В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):

Реклама

договор найма (аренды) жилья — в случае проживания заявителя в арендуемом жилье

копия договора о реструктуризации задолженности — при наличии задолженности и заключения договора

справка внутри перемещенного лица (предоставляется в случае назначения субсидии по фактическому месту жительства)

Документы для назначения субсидии можно подавать несколькими способами:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины

мобильное приложение «Пенсионный фонд»

через портал «Дія»

через ЦНАП

через уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующего территориального общества

через сервисный центр Пенсионного фонда Украины

Ранее мы сообщали, кому из украинцев могут отказать в помощи при оформлении жилищной субсидии.