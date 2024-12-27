Субсидия на аренду жилья для ВПЛ распространена на всю территорию Украины

Теперь субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц распространена на всю территорию Украины.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

С начала войны одним из самых болезненных вопросов для всех ВПЛ остается вопрос жилья. Чтобы помочь решить его, правительство разработало ряд инструментов, среди которых – возможность воспользоваться субсидией на аренду жилья.

Субсидия на аренду жилья – важна для поддержки внутренне перемещенных лиц, не имеющих собственного жилья, пригодного для проживания и не имеющих достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье.

Сегодня Правительство приняло постановление, благодаря которому гораздо большее количество внутренне перемещенных лиц сможет воспользоваться такой субсидией.

В частности:

воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный Правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное состояние семьи ВПЛ соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на 9 областей);

право на субсидию будут иметь семьи, которые арендуют жилье, и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Ранее планировалось, что этот порог будет составлять 30% доходов.

"Мы системно подходим к поддержке внутренне перемещенных лиц, обеспечивая необходимые услуги и помощи. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ является тем инструментом, который обеспечит адресность помощи — средства получат именно те, кто больше нуждается в поддержке от государства. Важно, что инструмент является гибким, формула начисления учитывает и способность семьи оплачивать аренду самостоятельно, и разницу цен на аренду в разных регионах", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.

Напоминаем: субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией.

Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и в крупных городах и небольших селах.

Очень важной задачей государства сделать так, чтобы внутренне перемещенные лица, арендующие жилье, имели защиту от резких изменений условий в предоставлении аренды или от немотивированного выселения. Ключевым инструментом такой защиты есть наличие официального договора аренды с собственником жилья. Поэтому субсидия на аренду будет назначаться при наличии такого арендного договора. Кроме того, договор защитит и арендодателя, в частности от риска неуплаты арендной стоимости со стороны арендаторов.

Типичный договор аренды можно будет получить и подписать (заполнив соответствующие поля) в отделениях Пенсионного фонда или онлайн, на сайте ПФУ.

Обращаем внимание собственников жилья – государство будет компенсировать для арендодателя налоги, уплаченные с дохода, полученного с аренды.

А именно: владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛПам – ставку единого налога исходя из размера социальной стоимости аренды.

Напомним, что назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с конца января 2025 года.

Как сообщалось, некоторым украинцам могут приостановить выплату пенсий. В частности, это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.

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