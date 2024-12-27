Субсидия на аренду жилья для ВПЛ распространена на всю территорию Украины

Правительство приняло постановление, благодаря которому гораздо большее количество внутренне перемещенных лиц сможет воспользоваться такой субсидией.
Теперь субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц распространена на всю территорию Украины.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
С начала войны одним из самых болезненных вопросов для всех ВПЛ остается вопрос жилья. Чтобы помочь решить его, правительство разработало ряд инструментов, среди которых – возможность воспользоваться субсидией на аренду жилья.
Субсидия на аренду жилья – важна для поддержки внутренне перемещенных лиц, не имеющих собственного жилья, пригодного для проживания и не имеющих достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье.
Сегодня Правительство приняло постановление, благодаря которому гораздо большее количество внутренне перемещенных лиц сможет воспользоваться такой субсидией.
В частности:
- воспользоваться субсидией на аренду жилья смогут ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный Правительству Украины, при условии, что финансово-имущественное состояние семьи ВПЛ соответствует критериям постановления (ранее действие субсидии распространялось только на 9 областей);
- право на субсидию будут иметь семьи, которые арендуют жилье, и тратят на аренду более 20% своих совокупных доходов. Ранее планировалось, что этот порог будет составлять 30% доходов.
"Мы системно подходим к поддержке внутренне перемещенных лиц, обеспечивая необходимые услуги и помощи. Субсидия на аренду жилья для ВПЛ является тем инструментом, который обеспечит адресность помощи — средства получат именно те, кто больше нуждается в поддержке от государства. Важно, что инструмент является гибким, формула начисления учитывает и способность семьи оплачивать аренду самостоятельно, и разницу цен на аренду в разных регионах", – отметила министр социальной политики Оксана Жолнович.
Напоминаем: субсидия на аренду жилья для ВПЛ будет назначаться по аналогии с жилищной субсидией.
Размер субсидии на аренду будет рассчитываться индивидуально для каждой семьи ВПЛ. На размер влияют уровень дохода семьи, количество членов семьи и стоимость аренды жилья. Новый механизм учитывает, что стоимость аренды существенно отличается не только в разных регионах, но и в крупных городах и небольших селах.
Очень важной задачей государства сделать так, чтобы внутренне перемещенные лица, арендующие жилье, имели защиту от резких изменений условий в предоставлении аренды или от немотивированного выселения. Ключевым инструментом такой защиты есть наличие официального договора аренды с собственником жилья. Поэтому субсидия на аренду будет назначаться при наличии такого арендного договора. Кроме того, договор защитит и арендодателя, в частности от риска неуплаты арендной стоимости со стороны арендаторов.
Типичный договор аренды можно будет получить и подписать (заполнив соответствующие поля) в отделениях Пенсионного фонда или онлайн, на сайте ПФУ.
Обращаем внимание собственников жилья – государство будет компенсировать для арендодателя налоги, уплаченные с дохода, полученного с аренды.
А именно: владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛПам – ставку единого налога исходя из размера социальной стоимости аренды.
Напомним, что назначение субсидии на аренду жилья для ВПЛ начнется с конца января 2025 года.
Как сообщалось, некоторым украинцам могут приостановить выплату пенсий. В частности, это может произойти по решению территориальных органов Пенсионного фонда или по решению суда.
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