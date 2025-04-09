Субсидия на коммуналку: кто из украинцев лишится помощи уже с мая

Субсидия. / © УНИАН

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В Украине с окончанием отопительного сезона будет пересмотрен список получателей субсидий. В большинстве случаев процесс будет производиться автоматически, но существуют и исключения.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Украинцам, получающим помощь для оплаты коммунальных услуг, следует уточнить, нужно ли подать новое заявление в Пенсионный фонд. Обратиться в учреждение следует тем:

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у кого изменилось имущественное положение (например, приобрели авто или недвижимость);

у кого изменился состав семьи или домохозяйства (кто-то выписался или прописался).

По закону, в подобных ситуациях необходимо уведомить Пенсионный фонд в течение 30 дней с момента изменений. Подача нового заявления обязательно, если:

была субсидия, но она была нулевой;

в квартире проживает меньше человек, чем зарегистрировано;

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

вы арендуете жилье и сами оплачиваете коммунальные услуги;

семья хочет получить помощь на сжиженный газ или твердое/жидкое топливо.

Следует отметить, если успеть подать заявление в мае или июне, субсидия будет начислена с начала неотапливаемого периода.

Напомним, Украине изменятся правила налога на недвижимость Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.

Дата публикации 21:39, 30.03.25 Количество просмотров 66 Апрельские изменения для украинцев! Увеличение выплат одним и резкое подорожание - другим!