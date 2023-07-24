Субсидия на оплату коммуналки: кто в 2023 году останется без помощи

Семьи, тратящие на оплату коммуналки более 15% своего дохода, имеют право получать жилищную субсидию. Но, из-за дополнительных критериев, учитываемых при предоставлении субсидии, получить помощь могут не все из них.

Кто не сможет получить субсидию на оплату коммуналки в 2023 году

Право на назначение жилищной субсидии теряют домохозяйства, имеющие долги за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Но в случае если уплата задолженности подтверждена либо принят договор о ее реструктуризации, либо она обжалована в судебном порядке, жилищная субсидия может быть предоставлена.

Субсидия не назначается, если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах.

Помощь нельзя будет получить, если любой член семьи домохозяйства, претендующего на субсидию в течение года перед назначением субсидии, совершил покупку или продажу товара на сумму более 50 тыс. гривен.

Если человек имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. гривен или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. гривен, субсидия не будет назначена.

Если заявитель на субсидию имеет транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет, он не получает субсидии. Мопед и прицеп в таком случае не относятся к транспортным средствам.

Не назначат субсидию, если в составе семьи есть неработающие совершеннолетние не имеющие статуса безработного. Если есть лица, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев.

Напоминаем, в Украине в 2023 году будет проводиться масштабная проверка получателей субсидий согласно приказу № 190 Министерства финансов Украины. Информацию для усиленного варианта мониторинга соответствующих выплат соответствующие инстанции получат из четырех реестров:

реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины,

реестр Миграционной службы,

реестр Государственной налоговой службы,

реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.

Читайте также: