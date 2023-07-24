Субсидия на оплату коммуналки: кто в 2023 году останется без помощи

Какие категории граждан не получат субсидии 2023 года
Семьи, тратящие на оплату коммуналки более 15% своего дохода, имеют право получать жилищную субсидию. Но, из-за дополнительных критериев, учитываемых при предоставлении субсидии, получить помощь могут не все из них.
Кто не сможет получить субсидию на оплату коммуналки в 2023 году
- Право на назначение жилищной субсидии теряют домохозяйства, имеющие долги за оплату коммунальных услуг за три месяца и более, если такой долг превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Но в случае если уплата задолженности подтверждена либо принят договор о ее реструктуризации, либо она обжалована в судебном порядке, жилищная субсидия может быть предоставлена.
- Субсидия не назначается, если общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах.
- Помощь нельзя будет получить, если любой член семьи домохозяйства, претендующего на субсидию в течение года перед назначением субсидии, совершил покупку или продажу товара на сумму более 50 тыс. гривен.
- Если человек имеет на депозитном банковском счете более 100 тыс. гривен или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. гривен, субсидия не будет назначена.
- Если заявитель на субсидию имеет транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет, он не получает субсидии. Мопед и прицеп в таком случае не относятся к транспортным средствам.
- Не назначат субсидию, если в составе семьи есть неработающие совершеннолетние не имеющие статуса безработного. Если есть лица, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев.
Напоминаем, в Украине в 2023 году будет проводиться масштабная проверка получателей субсидий согласно приказу № 190 Министерства финансов Украины. Информацию для усиленного варианта мониторинга соответствующих выплат соответствующие инстанции получат из четырех реестров:
- реестр застрахованных лиц, которым руководит Пенсионный фонд Украины,
- реестр Миграционной службы,
- реестр Государственной налоговой службы,
- реестр актов гражданского состояния граждан Министерства юстиции.
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