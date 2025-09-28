Субсидия на отопительный сезон: кому нужно подавать заявление самостоятельно

Тем, кто хочет получать субсидию впервые, нужно обратиться в органы ПФУ

С 1 октября в Украине стартует отопительный сезон, и некоторым получателям субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг придется подать заявление по его назначению.

В Пенсионном фонде напомнили процедуру оформления помощи.

Субсидия рассчитывается с учетом продолжительности отопительного сезона с 16 октября по 15 апреля включительно. Для большинства граждан такой расчет произойдет в автоматическом режиме. Также автоматически переопределен размер субсидии домохозяйствам, у которых размер субсидии в летний период составлял 0,00 грн.

При расчете будут учтены доходы домохозяйства за I и II кварталы 2025 года. Доходы в виде пенсии учитываются в размере начисленной пенсии за август 2025 года.

Обратиться за назначением выплат следует тем гражданам, которые планируют впервые получить жилищную субсидию, а также тем, у кого на 1 октября произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства или в перечне жилищно-коммунальных услуг.

За назначением субсидии могут еще обратиться люди, которым субсидия на неотапливаемый период не была назначена из-за наличия задолженности, которая уже погашена/оформлен договор реструктуризации или обжалован вопрос задолженности по уплате ЖКУ в судебном порядке.

Документы можно подать лично, обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда, по почте в адрес территориального органа ПФУ, онлайн через вебпортал электронных услуг или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Кроме того, документы на назначение субсидии можно подавать через уполномоченные должностные лица территориальных общин, центры предоставления административных услуг и через портал «Дія».

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение имело место позже — от месяца обращения.

