Субсидия на отопление: часть украинцев может остаться без помощи — что изменится

Субсидии 2026

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В новом отопительном сезоне части украинцев не нужно повторно оформлять жилищную субсидию — Пенсионный фонд произведет расчет автоматически. В то же время, некоторым домохозяйствам придется подать новое заявление.

Об этом говорится в постановлении о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденном постановлением Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

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Жилищная субсидия является безвозвратной адресной помощью для домохозяйств, которым сложно самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги. Ее размер определяется индивидуально с учетом доходов семьи, количества ее членов, имущественного положения и стоимости услуг.

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2026 общего пересмотра правил назначения субсидий с 1 января или 1 сентября не вводили. В то же время на расчет выплаты влияют изменения доходов, состав домохозяйства и другие обстоятельства.

Кто может получить субсидию

Обратиться за жилищной субсидией может один из членов домохозяйства, зарегистрированный в жилом помещении. Если в доме разделены лицевые счета, помощь может оформить каждый человек, на которого открыт отдельный счет.

Оформить субсидию может человек, который не зарегистрирован по адресу, но фактически там проживает. Для этого он должен иметь договор аренды жилья.

Отдельная категория — внутренне перемещенные лица. ВПЛ могут претендовать на субсидию по фактическому месту жительства даже без регистрации в этом жилье и без договора аренды. Подтверждением в этом случае является справка ВПЛ.

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Представить документы также может представитель несовершеннолетнего ребенка или недееспособного лица.

Субсидия может покрывать часть расходов в пределах установленных социальных нормативов на жилищно-коммунальные услуги, управление многоквартирным домом, а также приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Как определяют размер субсидии

Размер пособия зависит от доходов домохозяйства и его обязательного платежа за коммунальные услуги.

Сначала определяют среднемесячный совокупный доход семьи, после чего рассчитывают доход на одного человека. Именно на его основе определяется доля дохода, которую домохозяйство должно платить самостоятельно.

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В 2026 году для соответствующего расчета используется прожиточный минимум на одного человека — 3209 грн.

Таким образом, чем ниже доход домохозяйства, тем меньше может быть его обязательная доля расходов на коммунальные услуги и тем больше субсидия.

Какие доходы учтут

Для назначения субсидии важен не только текущий заработок, но и доходы за определенный расчетный период.

Если помощь назначают с начала неотапливаемого сезона, обычно учитывают доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

Для назначения субсидии с начала отопительного сезона принимают доходы за первый и второй кварталы текущего года.

Для пенсионеров применяется отдельный порядок: при назначении выплат с начала отопительного сезона учитывают пенсию, начисленную за август соответствующего года.

В то же время, на право получения помощи влияет не только доход. ПФУ также проверяет имущественное положение и другие обстоятельства домохозяйства.

Кому субсидию начислят автоматически

Для большинства людей, уже получающих жилищную субсидию, Пенсионный фонд проведет расчет на отопительный сезон без повторного обращения.

Автоматически определят и новый размер выплаты для домохозяйств, которым в неотапливаемый период субсидию назначили, но фактический ее размер составил 0 грн. То есть, если обстоятельства семьи не изменились, повторно подавать заявление только через начало отопительного сезона не нужно.

Кому следует обратиться в Пенсионный фонд

Новое заявление следует подать тем, кто оформляет жилищную субсидию впервые.

Также повторное обращение необходимо получателям субсидии, если к 1 октября изменились обстоятельства домохозяйства.

В частности, речь идет об изменениях:

в составе зарегистрированных в жилище лиц;

в составе семьи члена домохозяйства;

в списке жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство.

Действующим получателям субсидии в большинстве случаев не нужно снова подавать документы перед отопительным сезоном.

Когда субсидию могут не назначить

При расчете ПФУ учитывает также имущественное положение и финансовые операции членов домохозяйства.

На назначение помощи, в частности, могут влиять значительная задолженность за коммунальные услуги, крупные покупки или платежи, наличие имущества, которое учитывается при определении права на субсидию, а также отдельные обстоятельства доходов и уплаты единого социального взноса.

В то же время, отсутствие официальной работы само по себе не означает автоматический отказ — конкретные обстоятельства домохозяйства оцениваются во время назначения помощи.

Как оформить субсидию

Подать заявление можно в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАП или уполномоченного представителя общины. Также доступна электронная подача через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда, а в предусмотренных случаях через портал «Действие».

Основными документами являются заявление и право на доходы и расходы. В зависимости от ситуации может потребоваться договор аренды, подтверждение фактического проживания или документы об особых обстоятельствах.

Отдельно действует субсидия на аренду жилья для ВПЛ

В 2026 году существует еще один механизм жилищной поддержки — субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Это отдельная программа, которая не является той же выплатой, что жилищная субсидия на коммунальные услуги.

Помощь предназначена для ВПЛ, которые арендуют жилье и не могут самостоятельно покрывать расходы по его найму. Право на такую поддержку зависит, в частности, от доходов и имущественного положения семьи.

В рамках программы государство может частично компенсировать арендную плату, а владельцам жилья предусматривать компенсацию связанных со сдачей жилья налогов в соответствии с условиями программы.

Для оформления субсидии на аренду требуется договор найма. Подать документы можно через сервисные центры ПФУ или ЦНАП, а также онлайн в предусмотренном порядке.

Что делать украинцам перед отопительным сезоном

Если состав семьи, доходы, имущественное положение и другие обстоятельства не изменились, действующим получателям субсидии обычно не нужно подавать новое заявление.

В то же время тем, кто раньше не получал помощь или имеет изменения в составе домохозяйства, семьи или перечня коммунальных услуг, следует обратиться в Пенсионный фонд.

Расчет субсидии на отопительный период осуществляется с учетом его продолжительности — с 16 октября по 15 апреля включительно.

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