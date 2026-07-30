Субсидия обнулится: кому и когда придется возвращать деньги государству

Жилищную субсидию могут отменить

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В Украине получатели жилищной субсидии могут не только потерять право на государственную помощь, но и быть обязаны вернуть уже выплаченные средства.

Об этом сообщили в ПФУ.

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Это происходит, если человек не сообщает об обстоятельствах, влияющих на назначение или размер субсидии.

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В соответствии с действующим законодательством получатели субсидии должны в течение 30 дней уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право получать пособие или его размер.

Сообщать нужно о:

изменение состава зарегистрированных членов домохозяйства

изменение социального статуса членов семьи

изменение перечня жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления

смену управляющего или исполнителя коммунальных услуг

одноразовую покупку, приобретение имущества или осуществление платежа на сумму свыше 100 тысяч гривен

приобретение права собственности на транспортное средство (кроме мопеда и прицепа) или жилье в городе или поселке городского типа

пребывание кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней

покупку наличной или безналичной иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен

В случае, если получатель откажется добровольно вернуть переплату, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.

Напомним, есть целый ряд категорий жителей, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения.

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