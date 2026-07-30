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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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82
Время на прочтение
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Субсидия обнулится: кому и когда придется возвращать деньги государству

Государство может отказать в назначении субсидии на коммунальные услуги через незадекларированное состояние, покупку валюты или наличие нового авто.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Жилищную субсидию могут отменить

Жилищную субсидию могут отменить

В Украине получатели жилищной субсидии могут не только потерять право на государственную помощь, но и быть обязаны вернуть уже выплаченные средства.

Об этом сообщили в ПФУ.

Это происходит, если человек не сообщает об обстоятельствах, влияющих на назначение или размер субсидии.

В соответствии с действующим законодательством получатели субсидии должны в течение 30 дней уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право получать пособие или его размер.

Сообщать нужно о:

  • изменение состава зарегистрированных членов домохозяйства

  • изменение социального статуса членов семьи

  • изменение перечня жилищно-коммунальных услуг или условий их предоставления

  • смену управляющего или исполнителя коммунальных услуг

  • одноразовую покупку, приобретение имущества или осуществление платежа на сумму свыше 100 тысяч гривен

  • приобретение права собственности на транспортное средство (кроме мопеда и прицепа) или жилье в городе или поселке городского типа

  • пребывание кого-либо из членов домохозяйства за границей более 60 дней

  • покупку наличной или безналичной иностранной валюты или банковских металлов на сумму более 50 тысяч гривен

В случае, если получатель откажется добровольно вернуть переплату, вопрос взыскания средств будет решаться в судебном порядке.

Напомним, есть целый ряд категорий жителей, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения.

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Дата публикации
Количество просмотров
82
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