Субсидия от 1 мая: кому нужно подать заявление, чтобы не потерять выплаты

В Украине с 1 мая 2026 года стартует неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября. Для подавляющего большинства получателей Пенсионный фонд произведет автоматический перерасчет выплат, однако, значительной части граждан придется пройти процедуру оформления заново.

Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Для тех, чье имущественное положение и состав домохозяйства остались неизменными, переназначение помощи состоится без личного визита в учреждения. Система самостоятельно рассчитает размер субсидии на летний период.

Однако специалисты ПФУ отмечают важность своевременного обновления данных.

«Если изменения произошли, об этом в течение 30 дней необходимо уведомить Пенсионный фонд Украины!» — предостерегают в ведомстве.

Несообщение об изменении состава семьи или крупных покупок может привести к отмене выплат и требованиям вернуть полученные средства.

Кто должен подать новое заявление и декларацию

Существует четкий список категорий, которым субсидию на неотапливаемый период назначат только после личного обращения. В этот список попали:

граждане, не получавшие субсидию зимой или чей размер пособия составлял «0»;

арендаторы жилья, самостоятельно платящие коммунальные услуги;

домохозяйства, где фактическое количество жителей меньше зарегистрированного;

семьи, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

лица, претендующие на субсидию для покупки сжиженного газа или твердого топлива.

Какие есть способы подачи документов

Государство предлагает несколько удобных вариантов подачи заявления и декларации. Каждый гражданин может выбрать наиболее приемлемый для себя путь:

Удаленно: через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение «Пенсионный фонд».

Через Действие: воспользовавшись поиском по запросу «Заявление на субсидию» на государственном портале.

Лично: в любом сервисном центре ПФУ, независимо от места регистрации или в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

По электронной почте: отправив заполненные бланки в адрес органа Фонда.

Украинцам напоминают о «льготном» окне для подачи заявлений. Если вы обратитесь в Пенсионный фонд в течение мая или июня, субсидия будет начислена «задним числом» — с самого начала неотапливаемого периода, то есть с 1 мая.

Если же документы будут поданы позже июня, пособие будет назначено только с месяца обращения, и компенсацию за предыдущие летние месяцы получить не удастся.

Выплаты в Украине — последние новости

Напомним, после индексации пенсий в Украине часть получателей субсидий может столкнуться с уменьшением выплат или даже их потерять.

В частности, это касается одиноких пенсионеров, проживающих в квартирах большей площади, чем предусмотрено социальными нормами. Для одного человека норма составляет 48,87 кв. м, а за «лишние» метры придется платить самостоятельно или получать отдельное решение комиссии.

В то же время индексация пенсии считается изменением имущественного положения, из-за чего ранее предоставленные разрешения могут утратить силу, а субсидия автоматически уменьшится. В таком случае часть расходов на коммунальные услуги придется покрывать за свой счет.

К слову, субсидию могут отменить, а уже полученные средства требовать вернуть, если получатель не сообщает об изменениях, влияющих на назначение помощи.

Законодательство обязывает получателей информировать об изменениях в доходах, имущественном состоянии и составе домохозяйства в течение 30 дней. Это касается, в частности, изменений в количестве жителей, социальном статусе, условиях предоставления коммунальных услуг или поставщиках.

Право на субсидию может быть пересмотрено и в случае существенных расходов или изменений в имуществе — например, приобретение авто, дорогих покупок или длительного пребывания за рубежом. В случае нарушения этих требований выплаты могут быть прекращены, а излишне полученные средства придется вернуть государству.