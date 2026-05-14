Субсидия по наличию долгов: кто из украинцев может потерять помощь и как ее сохранить

Украинцы, имеющие просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг, могут столкнуться с отказом в назначении жилищной субсидии. Поскольку сейчас помощь монетизирована и поступает в виде прямых денежных выплат, государственный контроль за платежной дисциплиной ужесточился.

Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Пенсионного фонда Украины в Волынской области.

Главным условием для отказа является наличие просроченной задолженности, которая не выплачивается более трех месяцев. Государство установило четкий финансовый порог: если сумма долга за одну или несколько услуг превышает 680 гривен на момент обращения, помощь не назначат.

Эти правила регулируются Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденным постановлением Кабмина №848. Информацию о должниках в Пенсионный фонд передают управляющие домов, ОСМД и непосредственные поставщики коммунальных услуг.

Законодательство предусматривает более мягкие условия для отдельных категорий граждан. В частности, для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей допустимый порог задолженности значительно выше и составляет до 4 000 гривен.

Как получить субсидию, если долг уже есть

Наличие задолженности не окончательный приговор для получателя помощи. В ПФУ объясняют, что субсидию все же могут назначить, если гражданин выполнит одно из следующих условий:

документально подтвердит полное погашение долга;

заключит договор о реструктуризации задолженности с поставщиком услуг;

даст определение суда об открытии производства, если сумма долга обжалуется.

Отдельный механизм действует для внутриперемещенных лиц. Для этой категории задолженность за коммунальные услуги может не учитываться при определенных обстоятельствах.

«Для ВПЛ задолженность за коммунальные услуги не учитывается, если они проживают в доме без официального договора аренды, а сам долг возник еще до получения справки переселенца», — отмечают в ведомстве.

Напомним, после индексации пенсий в Украине часть получателей субсидий может столкнуться с уменьшением выплат или даже их потерять.

В частности, это касается одиноких пенсионеров, проживающих в квартирах большей площади, чем предусмотрено социальными нормами. Для одного человека норма составляет 48,87 кв. м, а за «лишние» метры придется платить самостоятельно или получать отдельное решение комиссии.

В то же время индексация пенсии считается изменением имущественного положения, из-за чего ранее предоставленные разрешения могут утратить силу, а субсидия автоматически уменьшится. В таком случае часть расходов на коммунальные услуги придется покрывать за свой счет.

К слову, субсидию могут отменить, а уже полученные средства требовать вернуть, если получатель не сообщает об изменениях, влияющих на назначение помощи.

Законодательство обязывает получателей информировать об изменениях в доходах, имущественном состоянии и составе домохозяйства в течение 30 дней. Это касается, в частности, изменений в количестве жителей, социальном статусе, условиях предоставления коммунальных услуг или поставщиках.

Право на субсидию могут быть пересмотрены и в случае существенных расходов или изменений в имуществе — например, приобретение авто, дорогих вещей или длительное пребывание за границей. В случае нарушения этих требований выплаты могут быть прекращены, а излишне полученные средства придется вернуть государству.

