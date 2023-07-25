Субсидия по упрощенной процедуре: Шмыгаль рассказал, как быстро получить помощь

На заседании правительства 25 июля было принято решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой для быстрого назначения субсидии. Это сделает социальную поддержку нуждающимся еще более адресной и доступной.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Глава правительства также отметил, что в прошлом месяце установили порядок, по которому уже не нужно собирать многочисленные справки для получения субсидии.

"Достаточно подать упрощенное заявление для получения субсидии. В частности, через "Дію", сайт или приложение Пенсионного фонда. После этого органы ПФУ самостоятельно собирают необходимые данные из официальных источников", — рассказал Шмыгаль.

Напомним, ранее мы писали, кто в 2023 году может останется без субсидии.

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